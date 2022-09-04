海上「龍骨」載浮載沉 波浪發電能源新亮點

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了確保能源安全、致力減碳，各國無不想方設法尋求其他電力來源。如今地中海島國賽普勒斯的一家公司，打造了海上漂流發電板，可望應用於波浪發電，推廣廉價的潔淨能源。

不同於潮汐能（tidal power），波浪能（wave energy）是透過海洋表面波浪起伏造成的位能差、往復力產生電力。此一概念雖非新創，迄今卻未能商業化廣泛運用。海浪能源有限公司（Sea Wave Energy Limited，SWEL）的創意設計，或可提供解方。

耕耘此領域已十年的SWEL，今年稍早推出了外形有如「龍骨」的波能轉換器（Wave Energy Converter，WEC），名為Waveline Magnet。此一漂浮平台，材質為塑膠，容易製造、可折疊、相連接、有彈性，猶如一條「脊椎」。在理想條件下，這項裝置可將波能轉換成100兆瓦（MW）的電力。

此種電板製作成本低，產出電能高，還能用回收材質製造，環保又具有市場競爭力，且韌性之高，可因應開放水域的各種變化。SWEL去年在賽普勒斯的拉納卡灣（Larnaca Bay）完成測試，盼能於五年內在海上部署、併網輸電。假以時日，波能或許能與太陽能並駕齊驅，成為常見再生能源，讓一條條龍骨在全球海岸線漂浮發電。