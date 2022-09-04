反制無人機•台灣金防部官兵立即應處　擾台暫歇？廈門3-12日禁小型航空器起降　

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中共無人機近期頻繁進入金門上空，國軍施以干擾槍射擊反制後，廈門當局宣布，為確保中國國際投資貿易洽談會議期間順利舉行，未經審批，任何人不得在廈門區域內起降民用小型航空器。

中共近期頻以民用無人機侵擾台灣金門、馬祖等外島防區。台灣軍聞社2日指出，金防部各據點官兵發現不明無人機時，立即回報並加強監視，待命班人員則運用干擾槍及7.62口徑以下武器實施防衛射擊。

台灣中央社引述據陸媒「極目新聞」今天(4日) 報導，廈門公安3日宣布，廈門市公安局、中國民用航空廈門安全監督管理局與廈門市氣象局共同發布關於第22屆中國國際投洽會期間加強民用小型航空器和空飄物管理的通告。

通告指為確保投洽會安全順利舉行，根據「通用航空飛行管制條例」、「廈門市民用無人駕駛航空器公共安全管理辦法」，未經依法審批，任何單位和個人不得擅自在廈門行政區域內起降民用小型航空器和升放空飄物。

這項通告適用於輕型和超輕型飛機、輕型直升機、滑翔機、三角翼、滑翔傘、動力傘等有人駕駛航空器；無人機、航空模型等無人駕駛航空器；熱氣球、飛艇、無人駕駛自由氣球、孔明燈、大型風箏等空飄物的臨時性管理。

通告指必要時，可依法採取臨時封存措施，對有關起降點和升放點予以臨時關閉。對違反通用航空飛行管制等違法行為，由有關部門依法處罰。若構成犯罪則依法追究刑事責任。

這項通告實施期間為9月3日至9月12日。

有中國網友發文表示，此舉將讓從廈門到金門的無人機行動被迫暫停，另有網友指，中國當局對台不夠強硬。

昨(3) 日為九三軍人節，金門烈嶼官兵仍勤訓不懈，依「一點生變、連鎖反應、全面制變」之政策指導，全天候嚴密監控海、空域動態，維護國土整體安全。

面對近期對岸無人機頻繁進入金門禁限制水域上空，企圖破壞區域和平穩定，金防部官兵依監控、回報、驅離及防衛射擊等程序應處，併用干擾槍信號干擾及控制、7.62mm口徑以下武器防衛射擊及信號彈示警等手段，強力反制中共認知作戰侵擾。

軍聞社引述烈嶼守備大隊吳士官長表示，據點官兵將依照國防部政策指導，時刻監控、反制，確維防區整體安全。

金門防衛指揮部2日表示，上午11時至下午3時止，烈嶼地區發現無人機2批、2架次，守軍發射信號彈後，無人機快速飛離進入廈門。

金防部當天發布新聞稿表示，上午11時起至下午3時止，於烈嶼地區發現無人機2批、2架次，經守軍發射信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。

總統蔡英文8月30日赴澎湖巡視時表示，敵軍愈挑釁就愈要冷靜，國軍自我克制，但不表示國軍不會反制，她已下令國防部，適時採取必要且強力反制措施，捍衛國家領空安全。

金防部於1日中午12時3分，在獅嶼地區防衛射擊，首度擊落一架民用無人機。