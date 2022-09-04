【台北城市博覽會】「新興毒品」偽裝成咖啡糖果郵票等樣貌　謹慎破解•避免遺憾終身

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 「反毒」為當前政府施政重點工作之一，近年來，新興毒品推陳出新、花樣多變防不勝防，施用年齡更呈現年輕化且有增長趨勢，其中青少年族群接觸毒品情形更是大幅增加，多半是透過同儕誘惑、好奇心驅使或被新穎圖案包裝吸引等因素，毒品因而流入校園及社會之中。

臺北市保大警於臺北城市博覽會宣導反毒三不一要「為毒卸妝」（臺北市政府警察局 保安警察大隊提供）

臺北市政府警察局保安警察大隊利用「2022臺北城市博覽會」活動會場，自8月27日至9月11日在花博公園爭艷館展出期間設置「機動派出所」，現場向民眾及青少年宣導毒品對身體造成之危害，以強化國人自我保護意識及反毒觀念，避免不慎接觸毒品，造成終身遺憾傷身又傷心。

保安警察大隊表示，現行「新興毒品」種類繁多，沒有固定外觀形象，常偽裝成各式各樣美麗包裝、樣式多元，例如以小惡魔、卡通、新奇圖案之咖啡包、巧克力、糖果、餅乾、果凍、軟糖及郵票等為偽裝，藉以引誘青少年族群的好奇心，進而誤觸各式毒品。

保安大隊員警利用「2022臺北城市博覽會」活動會場人潮眾多之處，手持反毒標語向民眾宣講毒品危害的嚴重性，同時提醒青少年拒絕使用毒品麻痺自己、追求快感或逃避壓力。宣導期間除介紹新興毒品偽裝態樣「為毒卸妝」，並呼籲拒毒「三不一要」：

1.不隨意接受已開封或他人送的飲料。

2.不吃來路不明或標榜「神奇效果」的產品、藥品或飲料。

3.不接受陌生人免費試用或兜售香菸、即溶包及飲料等。

4.要提高警覺，自己隨身的飲料，應保持在視線範圍內。警方藉由與民眾互動，共同攜手反毒宣導活動。

保安警察大隊呼籲，隨著網路資訊發達，毒品無孔不入、無所不在，家長須時刻注意自身青少年及孩童狀況，如發現有吸毒警訊或表徵，例如精神恍惚、眼神不集中、目光呆滯等特徵，或在房間內發現異常白色粉末、出現燒塑膠或不明氣味，須即時警覺與毒品有關，可撥打「毒品危害防制中心諮詢專線」0800-770-885(請請您，幫幫我)，24小時免付費洽詢，毒防中心有專人可提供諮詢及戒治服務。

（圖/臺北市政府警察局 保安警察大隊提供）