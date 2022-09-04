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陳時中推台北公廁廣設免治馬桶 黃珊珊批華而不實

陳時中要在三千多座公廁廣設免治馬桶，黃珊珊批維護難，蔣萬安稱需要配套，柯文哲斥成本過高

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/04 11:23
陳時中競選影片截圖

陳時中競選影片截圖

（台灣英文新聞 / 綜合報導）民進黨台北市候選人陳時中昨（3）日在臉書推新政見，要在台北公廁廣設免治馬桶，更請來網紅四叉貓拍宣傳片，但另兩位主要候選人都稱此一政見不切實際，而廣告的內容也引發「偷窺」爭議。

陳時中表示，若當選台北市長，要向日本看齊，在轄下3,673座公廁全面裝設免治馬桶，推行「公廁三寶」，包括廣設免治馬桶、提供足量的消毒酒精與坐墊紙。他認為，此措施不僅有助提升台北國際城市的進步形象，也能讓國內外旅客、長輩、女性使用起來更舒適。

然而，無黨籍參選人黃珊珊批評此措施華而不實，過去她在副市長任內，也曾考慮設置，卻遭遇地方反對，稱維護管理​有困難。她認為，提升公廁實用性與品質，才是最重要的。

國民黨參選人蔣萬安也認為，清潔衛生才是重點，設置免治馬桶需有更多配套措施。現任市長柯文哲則表示，社會主宅也曾打算廣設，卻因維護費太高而作罷。若在所有公廁設置，成本過高，恐擠壓其他政策的預算。

此外，原本的宣傳影片中，四叉貓上完廁所，驚覺沒衛生紙，無奈敲隔壁間求救，此時上方突降落一個免治馬桶坐墊，抬頭一望才發現陳時中正探頭對他比YA。雖搏君一笑，卻引發偷窺、性侵害的質疑。陳時中緊急滅火，表示歉意，並稱團隊已立刻修正。
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