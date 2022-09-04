9/4 颱風軒嵐諾動態 擦過台灣東北角 慎防豪雨強風

（台灣英文新聞 / 綜合報導）中央氣象局4日持續發布颱風軒嵐諾海上陸上颱風警報，其已增強為強颱，目前正處東北海面，向北移動，各地須嚴防豪雨與強陣風，預計中午過後解除陸上警報。

根據氣象局，軒嵐諾3日晚間碰觸到東北角，4日8時約位在臺北的東北東方約 330 公里海面上，以每小時15轉21公里速度，向北轉北北東進行。資料顯示，環境條件有利颱風發展，軒嵐諾於上午8點增強為強烈颱風，近中心最大風速為每秒51公尺。根據風場資料分析，颱風近似正圓，平均暴風半徑擴大到300公里，且暴風圈伴隨較寬 廣、較強的外圍環流，颱風及其外圍環流將持續影響臺灣天氣。

隨著颱風逐漸接近，颱風及其外圍環流已為北臺灣及中南部山區帶來顯著雨勢，其他地區亦有局部降雨，目前新竹縣山區已有大豪雨發生，4日北部、 東北部地區及中南部山區降雨仍持續且有局部大雨或豪雨發生的機率，預計今日颱風將逐漸遠離，各地降雨逐漸趨緩。

受到颱風及其外圍環流影響，蘭嶼有10至12級強陣風，新北市東北角、北海岸地區及恆春半島有10至11級強陣風，臺灣北部、東北部、東南部及高雄、屏東沿海空曠地區、馬祖、綠島易有9至10級強陣風，臺北盆地、臺中至臺南沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風。至於東部及東南部地區，則有焚風發生的機率。海面風浪偏大，東半部沿海已有長浪發生，嘉義以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖、澎湖容易有3公尺以上浪高出現，海上航行及作業船隻應嚴加戒備，並請避免前往海邊活動。

在降雨方面，氣象局發布豪雨特報。新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率。新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣地區及臺北市、雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨。基隆、臺北、新竹市、臺中、南投、臺南、屏東地區有局部大雨發生的機率。氣象局呼籲民眾注意坍方、落石及溪水暴漲。