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iPhone 14 即將推出！瀏海變藥丸 新增隱私指示燈

原本的瀏海將改成藥丸的樣子，包含鏡頭和「隱私指示燈」，這個燈號的用意在於使用麥克風和相機時會亮燈讓人知道正在錄音、錄影。

By 科技組, 台灣英文新聞
2022/09/03 17:58
國外網站預測，iPhone 14 Pro版本前鏡頭「瀏海」將改為「藥丸」狀，而非驚嘆號。（圖/<a href="http://9to5ma...

國外網站預測，iPhone 14 Pro版本前鏡頭「瀏海」將改為「藥丸」狀，而非驚嘆號。（圖/國外網站預測，iPhone 14 Pro版本前鏡頭「瀏海」將改為「藥丸」狀，而非驚嘆號。（圖/9to5Mac網頁

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）蘋果公司將於8日凌晨發布最新iPhone 14，外界猜測前鏡頭造型將由「瀏海」改成「藥丸」狀，且會新增隱私指示燈，今年的iPhone 14 Plus則是6.7吋大螢幕平價款手機。

根據9to5Mac網站，iPhone 14 Pro的前鏡頭不再是瀏海形狀，也不是之前推測的驚嘆號狀，而是藥丸的樣子，包含鏡頭和「隱私指示燈」，這個燈號的用意在於使用麥克風和相機時會亮燈讓人知道正在錄音、錄影。

網站文章指出，當App使用麥克風時會亮起橘燈，使用相機會亮起綠燈；由於顯示區域有限，如果App同時使用麥克風和相機時，只會亮起綠色指示燈。在iPhone 14 Pro系列上，兩個指示燈會移到更顯眼的位置，就像在MacBook上。當App同時使用麥克風和相機時，也能同時顯示兩個隱私指示燈。

此外，匿名人士消息指出，iPhone 14前鏡頭看起來就像單顆長條藥丸的形狀，相機App也會重新設計來因應這樣的調整。

至於大螢幕的iPhone 14名稱不是流傳已久的iPhone 14 Max，而是iPhone 14 Plus，是6.7吋大螢幕平價機型。

價格部分，根據9to5Mac網站，因面臨全球供應鏈原物料飆漲，以及半導體與硬體設計升級等因素，iPhone 14 Pro版本傳出可能漲價，不過iPhone 14 Plus配備6.7吋大螢幕卻更便宜，有望成為今年的搶手貨。

蘋果公司此線上特別活動將於8日凌晨舉辦。
iPhone14
蘋果
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