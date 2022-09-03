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美國知會最新一批對台灣軍售 總價值約11億600萬美元

這批軍售讓台灣得以透過精準射擊空中目標，對抗或嚇阻侵略，以及應對海上侵略、海岸封鎖及兩棲攻擊。本次是拜登政府任內第六度、今年第五度宣布對台軍售，顯示常態化對台軍售以及落實對台灣的安全承諾。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/09/03 15:26
情境圖。（圖/總統府）

情境圖。（圖/總統府）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國行政部門已通知國會將對台灣出售「AIM-9X、AGM-84L」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」，總價值約11億600萬美元，外交部對此表示高度歡迎。

根據外交部3日新聞稿，外交部收到美國政府的正式通知，將對台灣出售約11億600萬美元的各型飛彈。包括價值3.55億美元（約新台幣108億元）的60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、價值8560萬美元的100枚AIM-9X Block II型響尾蛇戰術（Sidewinder）空對空飛彈，以及價值6.554億美元的監視雷達合約。

外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

外交部說，本次是拜登政府任內第六度、今年第五度宣布對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策。此批主要是強化台灣自我防衛的飛彈，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，協助我國即時獲取防衛所需裝備，提升國防戰力。

美國國防安全合作署（DSCA）表示，響尾蛇飛彈有助台灣軍隊現代化，因應當前及未來威脅，這種設備讓台灣得以運用高度可靠又有效的系統，在需要時提升作戰效益，透過精準射擊空中目標，對抗或嚇阻侵略。

而魚叉飛彈，則能為台灣強化地空防禦提供彈性解決方案，台灣將能運用高度可靠又有效的系統，對抗或嚇阻海上侵略、海岸封鎖及兩棲攻擊。監視雷達合約則能提高台灣對情勢覺察及威脅警告能力，對區域安全來說相當重要。

針對中國近來持續軍事挑釁及片面改變現狀、製造危機的行為，台灣自我防衛的決心無比堅定，政府將持續強化國防並提升不對稱戰力，以實力維護國家安全，同時深化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。
外交部
對台軍售
台灣關係法
六項保證

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更新時間 : 2022-09-03 17:02 GMT+08:00

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