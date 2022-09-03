台灣9月3日新增32,529例新冠肺炎本土確診、42例死

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心於今（3）日下午4時疫情記者會宣布，台灣9月3日新增32,529例國內新冠肺炎確診，42例死亡個案。

最近更新 9/3 16:00

首次發稿 9/3 15:00

中央流行疫情指揮中心今日下午宣布，將於16時舉行疫情記者會，由王必勝指揮官親自說明疫情及防疫作為等事宜。

中央流行疫情指揮中心公布，國內新增32,812例COVID-19確定病例，分別為32,529例本土個案及283例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。



指揮中心表示，今日新增之32,529例本土病例，為14,895例男性、17,624例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,902例)，臺北市(4,104例)，臺中市(3,823例)，桃園市(3,667例)，高雄市(2,485例)，臺南市(2,045例)，彰化縣(1,305例)，新竹縣(1,115例)，新竹市(966例)，苗栗縣(816例)，屏東縣(805例)，雲林縣(777例)，宜蘭縣(660例)，花蓮縣(646例)，基隆市(577例)，嘉義縣(471例)，南投縣(459例)，嘉義市(327例)，臺東縣(225例)，澎湖縣(179例)，金門縣(155例)，連江縣(20例)。



指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為19例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月27日至8月31日，死亡日期介於5月30日至8月31日。



指揮中心說明，今日新增283例境外移入個案中，為161例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(27例)，泰國(11例)，香港(4例)，日本(3例)，印尼、新加坡及韓國(各2例)，印度、阿聯、英國、菲律賓、義大利、法國、土耳其及美國(各1例)移入，另224例感染國家調查中。入境日期介於今年8月3日至9月2日。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,346,624例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,929,979例排除)，其中5,408,641例確診，分別為28,676例境外移入、5,379,911例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,028例COVID-19死亡病例，其中10,012例本土，個案居住縣市分布為新北市2,136例、臺北市1,123例、臺中市1,006例、高雄市936例、臺南市772例、桃園市760例、彰化縣588例、屏東縣408例、雲林縣316例、南投縣295例、苗栗縣243例、嘉義縣234例、基隆市221例、宜蘭縣201例、嘉義市165例、花蓮縣163例、新竹縣157例、臺東縣141例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。