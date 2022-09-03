外國貨輪近海擱淺 直布羅陀急清油汙憂進食物鏈

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）上周一（29日），一艘註冊地在吐瓦魯的散貨船OS35，於英國海外屬地直布羅陀的近海與載運液化天然氣的液貨船Adam LNG相撞並擱淺，本（9）月1日已出現大規模漏油狀況，有關當局現在正試圖控制狀況。

事實上，周一兩艘船相撞後，OS35雖然船體受損，仍持續朝向連接地中海與大西洋的直布羅陀海峽航行，不過船長有回報船的內部已經有進水，直布羅陀當局隨後建議讓船隻擱淺，以避免船隻沉沒，並派出維修人員試圖修復船隻。

然而，維修人員發現無法修復船體的損傷，最後船斷成了兩截，且部分燃料也因此從通風口溢出，大量的漏油順著海流，一路從船擱淺的加泰羅尼亞灣（Catalan Bay），穿過最南端處進入西側的直布羅陀灣（Bay of Gibraltar）。

歐盟「鸚鵡螺計畫」（Nautilus Project）的海洋生物學家Lewis Stagnetto指出，昨（2）日已經可以在西岸的港口中聞到溢出燃油的氣味，可見漏油已經擴散至附近。 現階段，直布羅陀正與西班牙當局合作清理油汙，並試圖阻止更多燃油漏出，船隻內部80%的燃油已於昨日早上移除完畢，另外也將溢油回收船部署在船體周邊控制已經漏出燃油的狀況，並派出作業人員利用撇油器清除漂浮在海面的浮油。

雖然當局表示只有少量的漏油被沖上附近的沙灘，Stagnetto警告，漏油的真正問題在於，大部分的人只會專注在「黑黑的東西」（重油）上，卻忽略了漏出的燃油其實大部分是柴油（黃褐色），未移除的柴油將有機會進入食物鏈，並對當地的生態系造成嚴重的衝擊。