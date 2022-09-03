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魅力驚人！日劇女神松隆子首次台灣演出　野田秀樹導演《Q：歌舞伎之夜》8場票券僅剩88張

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/03 14:43
野田秀樹《Q：歌舞伎之夜》將於10月登台演出。（圖/Kishin Shinoyama)

野田秀樹《Q：歌舞伎之夜》將於10月登台演出。（圖/Kishin Shinoyama)

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）兩廳院近日宣布日本鬼才導演野田秀樹大型作品《Q：歌舞伎之夜》將於10月台北演出，由日劇女神松隆子主演，票券於1日中午12時正式開放會員預購後，近萬張近乎完售，至今(3)日僅剩下不到100張票，可見堅強演出卡司魅力驚人。

《Q：歌舞伎之夜》2019年於日本首演，獲得第27屆日本讀賣演劇大賞最優秀作品大賞，由松隆子、實力派演員上川隆也、高人氣影視演員廣瀨鈴及志尊淳，主演跨時空的羅密歐與茱麗葉，由現任東京藝術劇場藝術總監野田秀樹導演，野田秀樹以跨國喜劇小品《滾啦》在2020年台灣國際藝術節（TIFA）創下首日預購完售的傳奇紀錄。

《Q：歌舞伎之夜》今年夢幻卡司回歸，重新啟動巡演計畫，7月東京場於預售期即秒殺售罄，9月巡演英國倫敦沙德勒之井劇院，10月應國家兩廳院邀請來台演出，9月1日中午12點開放兩廳院會員預購並開賣貴賓包廂，8場票券在6小時內幾乎被搶光，至今日只剩88張票，預計於9月8日中午12點正式啟售

《Q：歌舞伎之夜》作品靈感源自英國搖滾天團Queen的專輯《歌劇之夜》（A Night At The Opera），野田秀樹將專輯展現的世界觀以及充滿戲劇張力的音樂帶到舞台上，創作概念獲得樂團支持及官方授權，劇作全部採用《歌劇之夜》專輯中的經典歌曲，磅礡壯麗的音樂，烘托戲劇張力，將演出提升至更高層次。

野田秀樹將故事背景設定於12世紀末的日本平安時代，從源賴朝與平清盛的源平合戰中，巧妙呼應莎士比亞經典劇作《羅密歐與茱麗葉》凱普萊特和蒙太古的家族對立，松隆子、上川隆也、廣瀨鈴及志尊淳扮演跨時空的羅密歐與茱麗葉，攜手演出淒美愛情故事。
野田秀樹
兩廳院
松隆子

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更新時間 : 2022-09-03 17:01 GMT+08:00

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