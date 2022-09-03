台灣僅計畫採購BA.1二價疫苗 詹長權：BA.5加強針才是真次世代疫苗

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）台大公衛學院教授詹長權指出，台灣目前計劃採購只含BA.1的二價疫苗，不能算是次世代疫苗，難防秋冬omicron新冠流行，民眾應該接種含有BA.4、BA.5的二價新冠疫苗加強針。

詹長權說，依據ourworldindata的資料顯示，在2022年的1到8月期間美國（BA.1變異株) 和台灣 (BA.2變異株) 先後受到爆發了一波omicron新冠肺炎流行，從每日確診率和死亡率比較可以看出來，台灣在這8個月的流行期間的新冠疫情比美國嚴重。

從7天滾動平均確診率來看，美國在今年1月15日達到最高 (百萬分之2394)，而台灣在5月20日達到最高 (百萬分之3505)。死亡率來看，美國在今年2月1日達到最高 (百萬分之7.73)，而台灣在6月11日達到最高（百萬分之8.05)。

詹長權指出，美國FDA審查通過EUA且美國CDC建議接種的二價新冠疫苗，是含有BA.4和BA.5的更新加強針，不過台灣食藥署正在審查的是只含有BA.1的研究性二價疫苗。詹長權強調，今年秋冬的新冠大流行將是BA.5 omicron主宰的疫情，接種有BA.5的二價加強針才能有效因應秋冬omicron新冠流行。

根據美國CDC新聞稿9月1日的新聞稿，更新後的 COVID-19 加強針將 Omicron BA.4 和 BA.5 刺突蛋白成分添加到當前的疫苗成分中，通過鎖定更易傳播和免疫逃避的變體，來幫助恢復自上次接種疫苗以來減弱的保護作用。

而CDC 主任 Rochelle P. Walensky 醫學博士、公共衛生碩士也批准了 CDC 免疫實踐諮詢委員會 (ACIP) 的建議，即輝瑞-BioNTech 為 12 歲及以上的人使用更新的 COVID-19 加強針，Moderna 為18 歲及以上人們提供更新的 COVID-19 加強針。

(圖/Our World in Data)