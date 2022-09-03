基本工資升將帶動外食費跟著漲？立委籲政府關注連鎖效應

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）明年元旦起基本工資月薪調至26400元，時薪調至176元，不過yes123求職網調查指出，高達86.4%勞工「會擔心」自己的外食費也跟著調高。

明年新制規定基本工資月薪調至26400元、調幅4.56%，時薪調至176元、調幅4.8%。然而專家指出明年經濟成長率屢遭下修，加上通膨墊高營運成本，資方也將擔憂基本工資調升將嚴重衝擊營運，帶動廠商成本上升，讓廠商有原因漲價。

民眾黨立委張其祿昨（2日）表示，基本的銅板美食、小吃攤販都可能因人力成本上升，藉此將商品單價提高，讓民眾有感物價上漲、外食費用提高。

張其祿擔憂，這恐讓消費比例更加依賴這些基本民生產品的低薪者、弱勢者生活更加艱難，弱勢者可能更弱勢，因此他呼籲政府有必要在調高基本工資後，關注後續的連鎖效應，優先照顧到弱勢者。

張其祿也說，現在物價上漲、通膨持續之下，他絕對支持調漲基本工資，不過他主張基本工資審議要納入「消費者物價指數（CPI）」、「基本生活費」等數據指標，力求更制度化、更科學且更公式化，而非一直「要一塊給五毛」討價還價。

而基本工資審議委員、中正大學法律系教授鄭津津則認為，調幅合理可以適度反映通膨，勞資也有共享經濟成長果實，對勞資雙方都是好結果、正向發展。

張其祿則認為，要解決低薪問題，應該從稅制改革做起，像是建立「富人稅」稅制、調整遺產稅等方式，仍須透過長期規劃才能解決低薪社會問題。

張其祿提醒政府，要慎防後續對物價的連鎖效應，並進行長期規劃、稅制改革，以求有效根本解決「分配問題」，且蔡政府要對台灣的低薪社會問題負起責任。