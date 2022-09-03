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中颱「軒嵐諾」台灣發布陸警　新北四區放颱風假

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By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/03 09:13
（中央氣象局圖片）

（中央氣象局圖片）

（台灣英文新聞/施家恩 綜合報導）第１１號颱風「軒嵐諾」周末影響全台，中央氣象局今（3）日上午8:30發布陸警。

周六（3日) 上午 8:00 颱風中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約 420 公里之海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行，預測周日 (4日) 8:00 的中心位置在臺北的東北東方約 300 公里之海面上。

中央氣象局也在上午08時50分發布豪雨特報：受到軒嵐諾颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（３）日新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣地區及臺北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨；基隆、臺北、新竹市、臺中、彰化、宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象局提醒該區民眾注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

截至出稿前，出現較大累積雨量地區如下：臺北市鞍部260.5毫米，宜蘭縣太平山(1)238.0毫米，新竹縣鳥嘴山231.0毫米，新北市火燒寮223.0毫米，苗栗縣南勢202.0毫米。

中颱「軒嵐諾」台灣發布陸警　新北四區放颱風假

除了豪雨，中央氣象局也提醒受到颱風影響，巴士海峽及臺灣附近各海面風浪偏大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。陸上部份，臺灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，金門及西半部內陸地區亦有較強陣風；今(3日)下午起東南部地區有焚風發生的機率，蘭嶼將有10至12級強陣風，今(3日)晚起臺北盆地亦有較強陣風，明(4)日東南部及東部地區亦有焚風發生的機率。

中颱「軒嵐諾」台灣發布陸警　新北四區放颱風假

截至3月上午九點，已知停班停課縣市：（詳細資訊請至行政院人事行政總處查詢）

縣市名稱 是否停止上班上課情形
新北市

新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮停班停課

宜蘭、花蓮，以及北台灣其餘區域仍未達停班停課標準。

其餘縣市尚未列入警戒區。

中颱「軒嵐諾」台灣發布陸警　新北四區放颱風假
颱風
軒嵐諾

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更新時間 : 2022-09-03 13:32 GMT+08:00

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