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聯合國指新疆有反人權狀況 外交部：儘速釋放居留人士

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/02 22:20
外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供）

外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供）

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）聯合國人權高專署於本（2022）年8月31日公布聯合國針對新疆人權調查報告，明確指出中國政府在新疆對大量維吾爾族及穆斯林人士進行虐待、拘留、強迫勞動等相關指控可信（credible），中方迫害人權的行徑可能已構成「危害人類罪」（Crimes against humanity）。對於聯合國人權高專署在中國施加莫大壓力下，仍決定公布報告，將真相公諸於世，外交部高度肯定，也對中國政府在新疆施行的各種侵害人權行為予以譴責。

聯合國人權辦公室於人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）離任前曾於今年5月訪問中國並前往新疆，然而關於新疆人權報告卻遲遲拖到離任前幾分鐘才發布。內容指出，中國對維吾爾人及其他主要為穆斯林的群體成員進行任意及歧視性拘留，關於中國對新疆進行虐待及強迫勞動的指控是「可信」的，新疆確實存在嚴重違反人權狀況，可能觸犯危害人類罪，急需國際對中共當局侵犯人權行為做出回應。據指該報告已獲得聯合國，以及做成該報告的成員國認可。

關於這份遲來的報告，中國外交部發言人趙立堅則以美國等少數西方國家勢力一手策劃的「鬧劇」稱之，美國等少數西方國家勢力一手策劃的鬧劇。

外交部發言人歐江安今日表示，台灣與國際社會其他國家一樣，嚴重關切中國迫害人權的行為，尤其是中國以打擊恐怖主義及極端主義為藉口，侵害新疆地區維吾爾族等穆斯林少數民族人權，更與《聯合國憲章》宗旨相違背；我國呼籲中國政府應立即停止侵害人權並儘速釋放不當被關押在所謂「培訓中心」、監獄或拘留的人士。

歐江安強調，維護及促進人權是普世價值，我國秉持人權立國，將持續與堅守民主自由及人權價值的世界各國共同為持守人權而努力。
新疆人權
人權調查報告
危害人類罪
巴舍萊

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更新時間 : 2022-09-03 00:45 GMT+08:00

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