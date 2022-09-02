台灣核三廠將核安演習　廠外演練將線上直播

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）原能會將於9月6日至7日，在核能三廠及其鄰近地區辦理實兵演練。原能會提醒，9月7日將發放核子事故警報、告警簡訊等通知，請民眾收到時不用驚慌。

原能會表示，演練情境想定於疫情期間，核能三廠面臨天然災害，併同發生核子事故之複合式災害，由原能會、屏東縣政府、輻射偵測中心、國軍部隊、台電公司(含核能三廠)等單位，執行包括廠內機組搶救、多元訊息通知、民眾防護行動、環境輻射監測及輻傷醫療救護等演練。

原能會說明，本次實兵演練，9月6日進行核能三廠廠內演練，由核能三廠依特定重大事故策略指引，實施機組搶救，確保水源及電源之多重性及多樣性，同時檢視廠內如遇大範圍火災時對外協調支援能量。

9月7日進行核能三廠鄰近地區之廠外演練，以應變人員功能性演練為主，並由原能會、屏東縣政府、台電公司、警察廣播電臺及民防指揮管制所共同執行核子事故多元訊息通知。

屏東縣政府演練各項民眾防護行動，包含弱勢族群疏散、防護站開設、校園核安防護教育等；同時由輻射偵測中心執行陸海空域環境輻射偵測數據整合及聯合運作演練，海洋委員會海巡署出動船艦支援海域輻射偵測，今年度首次由國軍部隊與內政部空中勤務總隊分別展現空中輻射偵測作業量能。

此外，國立屏東科技大學亦將參與執行環境樣品接收檢測作業，並呈現南部備援實驗室量能；而高雄醫學大學附設中和紀念醫院，則將進行輻傷救護演練。

原能會表示，鑒於國內仍受COVID-19疫情影響，核安演習除要求落實各項演練及防疫措施外，亦將運用網路科技技術，於9月7日廠外演練輔以網路線上直播方式，讓更多民眾了解政府應變作為，歡迎全民一同上線收視。

原能會提醒，9月7日上午9時10分，將於核能三廠緊急應變計畫區，包含屏東縣恆春鎮及滿州鄉等區域，發放核子事故警報，並利用災防告警細胞廣播服務(CBS)、區域簡訊(LBS)、市話及民防廣播系統進行通知，同時請警察廣播電台提供演習訊息，請民眾收到訊息時不用驚慌。如果在演習期間行經演習區域，亦請配合現場交通管制措施。