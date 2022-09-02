〈投資理財〉 投資首重獲利、股利穩定標的

全球經濟、金融情勢複雜異常，7月竟然有55個國家央行升息，為的是對抗40年來，最嚴重的通貨膨脹。上半年全球股市跌掉25兆美元，台股上半年跌幅達到2成，外資大賣台股，8個月已達1兆元，投資人應慎選標的，不宜擴張信用，以免陷入困境。

由於科技類股受到國際經濟因素影響較大，景氣循環不易掌握，價格起伏波動幅度大，投資人宜審慎考慮，如果不是很了解產業特性，最好不要輕易投資，不如選擇股利長期穩定，價格合理，受景氣影響低，且殖利率佳之標的。

中連（5604）的前身是中連貨運，擁有67年歷史，曾經是台灣老牌貨運公司，主要以國內運輸物流配送為主，由於經營環境競爭激烈，加上勞工、環保法令要求趨嚴，運價只能依油價調整，無法反映成本變動，經營困難，遂決定退出貨運業，轉型為不動產租售業務。

退出貨運市場的中連，將1054名員工裁撤到僅剩20人，手上4.7萬餘坪的土地，全部出租，並視實際需要，出售閒置不動產，在一連串變革之後，成本大幅下降，公司獲利穩定，每年配發的股利也大不相同。以近4年每股獲利及股利來看，都相當穩定，應該適合存股族考慮。

中連以2018年為例，EPS （每股獲利）4.03元，配息3.75元。2019年EPS 上升為6.04元，配息5.55元。2020年EPS 8.8元，配息7.95元。2021年EPS 6.75元，配息6.1元。獲利、股利應該都算是相當穩定的，由於資產豐富，預期未來應該可以保持穩定配息。

根據公開資訊觀測站的資訊顯示，中連資本額10億8783萬元，資產總額34億8508萬餘元，負債總額11億9714萬餘元，資本公積加保留盈餘達12億零10萬餘元，每股淨值21.03元，財務狀況良好，值得投資人追蹤了解。

晟德（4123）是生技類股控股公司，近年成長相當快速，今年4月合併子公司玉晟生技投資，業務開拓迅速。玉晟有4大核心投資項目，包括中國的加科思、台灣的長聖科技、長佳智能、博晟生醫，都將成為控股旗下子公司，快速擴大控股範圍，未來發展潛力可期。

今年6月，晟德宣布以最高港幣1.1億元，參與旗下東曜藥業增資發行的新股，並與台灣的永昕生技，進行資源互補，創造綜合效益。加上博晟、順藥、益安、國光、錦旗、寶濟等公司，將積極發展新一代創新療法CDMO，以配合發展大健康國際趨勢。

晟德企圖心強烈，計劃在2025年打造7至8個生技獨角獸產業，創造高流動性資產規模，將從現在的400億元，增加到2025年的1000億元，資本額規劃從現在的50億元，增加到80億元，業務範圍從細胞治療、新藥開發、生物藥、疫苗產製、創新醫材AI治療，大健康領域，以及大型國際基金投資。

晟德轉投資的香港上市公司加思科藥業，近期也有不錯的收穫，研究項目中SHP抑制劑JAB-3312，已分別完成與PD-1抗體派姆單抗，以及MEK抑制劑，合作夥伴給付2千萬美元的里程碑付款，為晟德帶來投資效益。

加思科是港股生物科技公司當中罕見的商業化之前，就能創造營收的生技公司，極具發展潛力。高盛評估認為，加思科SHP抑制劑的銷售額，在2030年，將可能達到55億元人民幣，成為晟德的小金雞之一。

去年晟德出售在香港上市的澳優乳業30.89%股權，處分利益高達新台幣37.5億元，創造稅後純益18億元，每股獲利3.6元，大幅度增加業外收入，今年配股14.596股，配息2.432元，股利不錯。今年上半年晟德每股獲利2.33元，純益11.79億元，下半年將持續透過併購或引進策略投資人，強化核心事業。

博晟生醫看好高階骨科醫材的海外市場，今年陸續向越南、新加坡、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨等國，提出旗下產品愛膝康（RevoCart）取證申請，並跨海與穎奕生技簽訂經銷合約，將於海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區，進行銷售，希望能有良好的市場反應，為晟德開創新機會。

博晟轉投資之永昕公司，獲得日本製藥客戶認同，參與私募案。新藥公司順藥旗下長效止痛針劑，已取得台灣、新加坡、泰國藥證，將對營收產生正面貢獻，成績值得肯定。

晟德資產總額262億712萬餘元，負債總額62億6959萬餘元，資本公積加保留盈餘123億9834萬餘元，每股淨值37.97元，財務狀況佳，投資人可以注意擇合適價格，長期投資。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★