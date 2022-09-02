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【真理才能越辯越明】黃珊珊再拋辯論戰帖　籲停止隔空喊話、互相抹黑

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/02 17:32
圖為無黨籍台北市長參選人、前台北巿副巿長黃珊珊。

圖為無黨籍台北市長參選人、前台北巿副巿長黃珊珊。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前在正式登記參選台北市長之際，拋出每週舉辦政見辯論會的構想，今（2）日再度向對手喊話：「只有直接辯論，才不用每天隔空喊話、互相抹黑，讓本該認真探討的市政議題淪於口水。」

黃珊珊表示，昨天，我簽了三立電視台的電視辯論意願書，同時民視與華視都表示，希望能舉辦電視辯論會，我當然立刻表示同意！​但看來我的對手們，不僅沒有意願上辯論台，竟然還怕被修理，真的挺奇怪的，如果對自己有自信，何必怯戰？​

她在臉書上直言，我覺得很可惜，要參選首都市長的人，竟然不願意交代未來願景與規劃， 也不願接受辯論的檢驗，那市民為何要投票給你？​

​操作棄保、煽動藍綠，逼迫選民含淚投票，除了這些政治操作，藍綠候選人拿不出一點真本事，只想繼續打模糊與泥巴戰，這只會讓民主向下沉淪。​

​而我要打的，是讓城市向上提升的選戰，改變首都，從文化開始。昨天提出的首都進化雙軸線，其實已經在我腦海構思了好多年。​

政治人物的一言一行，都在影響這個社會，唯有人民清楚理解問題所在，真理才能越辯越明，我衷心希望，大家都能提出政見主張，好好辯論相關議題，我準備好了，你們呢？​

她今天上午出席2022台北3C電器空調電腦電玩影音大展開幕記者會前接受媒體聯訪時再一次強調，「若等到11月的公辦政見發表會太晚了，應該現在就開始，大家不要再每天隔空喊話、浪費社會成本，而是把自己構思的東西說清楚。」

提到個人政見，她表示，我到市府後，大膽提出三貓計畫2.0、萬華振興再生計畫、淡水捷運線綠廊帶，以及北投關渡運動園區計畫，這四個專案不僅都是我主政，也已經運轉了兩年。​

現在，我將這些計畫列入台北未來的規劃政見內，城市的東西南北軸線加上捷運環狀線，將形成一個巨大的輪軸，轉動台北未來五十年的發展藍圖！​

台北的未來，不該只有撒幣給錢，不負責的舉債加碼，都是下一代的災難。政府應當永續經營，每一塊錢都不應該浪費。​

八年來，台北市未舉債，還能還債570億，債息減少140億，同時每年總預算1700億的市政建設依然沒有減少。這是嚴守財政紀律下的巨大成就，雖然前無古人，但希望後有來者。​

花錢很容易，地方政府的非法定補助如果超過一億元，中央也會同時扣除地方政府的統籌分配稅。一來一往，肯定會排擠到其他的市政建設與福利預算。​
黃珊珊
台北市長選舉

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