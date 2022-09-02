茶業改良場選用有機茶園　首次辦理全國機採茶菁觀摩競賽活動

行政院農業委員會茶業改良場表示，臺灣茶世界聞名，然而隨著時代變遷及農村勞動力不足，推動機械採茶方式取代傳統人工採茶是必然的趨勢。為讓茶農對機採茶菁有一定的認識及建立機採茶菁的標準，該場於2022年9月2日假桃園市龍潭有機茶園辦理「2022全國機採茶菁技術觀摩競賽」，由全國主要茶區推派優秀機採茶師傅組隊參賽，每組由3位選手組成，其中兩位負責操作雙人式採茶機，一位負責牽引後方採茶袋，今年共15組參加觀摩競賽。

該競賽評審標準為茶菁品質及茶菁採剪高度及平整度各占40%，其次為茶菁重量占20%，其中茶菁品質為關鍵指標，計算方式為標準芽數所占重量百分比評分。此外，機採的另一項重點為維持茶樹採摘面的平整度及需留1～2葉母葉，作為下一季茶芽萌發均一性的準備。

該場說明，採茶機之使用須注意安全及機具保養，使用前應先檢查油料、緊急開關與刀刃潤滑狀況，並調整採茶握把位置以適合使用者操作；進行採茶時應隨時注意協同操作者與地面狀況；更換採茶袋或回轉時，請務必將離合器桿全關，待刀刃停止後再進行；停止作業後，需將引擎停止，並裝上刀刃保護套。刀刃潤滑應使用食品級潤滑油，可使用NSF標準之H1等級潤滑油。

茶改場場長蘇宗振指出，以每組雙人式採茶機（3人/組）作業效率約為0.5公頃/天，而人工採茶每1公頃約需90工次，換算兩者約有15倍效率差異。除此之外，機採茶可掌握最佳採茶時機，就部分發酵茶而言，上午10時至下午2時採收的茶菁（稱為午時菜或午時菁），無露水干擾且採茶後回到製茶廠仍可在陽光充足下，進行日光萎凋的製茶程序，可製作出高品質茶葉。整體來看，機採茶除可減少人力需求外，又可提升採收效率、提升製茶量、掌握最佳採茶時機等好處，只須注意採摘面的高度及平時茶園管理，同樣可製作高品質優質茶葉。

茶改場說明，龍潭茶區種植面積約403公頃，為桃園市最大茶區，種植青心大冇及臺茶12號為主，該區域土質以紅土分布居多，加上氣候溫暖，雨水充足，適合製作優質東方美人茶（又稱椪風茶、膨風茶、五色茶、白毫烏龍茶等）及商用茶等。這次競賽茶園種植品種為臺茶12號（金萱），採用有機栽培模式管理茶園，該茶園園相管理好，長期均採用機械方式修剪與採茶，茶菁品質佳，打破傳統觀念，證明有機栽培模式配合妥適的機械管理模式，也可孕育高品質茶菁。此次比賽主要目的為示範機採茶園管理及機採操作等，邀請各縣市產茶鄉鎮前往觀摩學習，未來採用機採茶後，可紓緩各茶區採茶人力不足問題，並提高機動性配合智慧茶園田間管理系統，達到省工高效的成果。

茶改場說明，這次競賽雖有颱風外圍環流雨水干擾，但報名選手全數參加，經過激烈的各縣市選手角逐後，由南投縣名間鄉奪冠，桃園市龜山區及龍潭區榮獲亞軍，南投縣名間鄉、新北市坪林區、宜蘭縣冬山鄉、臺東縣鹿野鄉獲得季軍，詳細名單如表一。另外，值得一提的是，參賽組別中有三組選手有女性選手參賽，其中有兩組獲獎，可說是巾幗不讓鬚眉，相關獎項將於年底南港世貿茶葉特展時進行頒獎。

照片由茶業改良場提供