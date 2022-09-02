三重慈暉志工為獨居老人送餐20年　侯友宜：感謝志工和贊助廠商帶給獨老活力和希望

三重在前市長李乾龍任內，以「慈心如燭‧暉映鄉梓」 為精神，成立「慈暉志工隊」， 從2002年3月開啟為獨居老人送餐。李乾龍卸任後， 繼任的區長楊義德、劉來通、陳奇正持續迄今20年， 當初成立的志工隊仍有97位堅守崗位， 更有9家愛心廠商持續響應。新北市長侯友宜2日上午參加感恩會， 他表示一個人的價值不在職位的高低，而是在所做的事是否有意義； 他非常感佩所有送餐的志工和贊助的廠商，20年來堅持做對的事， 帶給獨居長輩活力和希望，這是最可貴的台灣人精神—善良、打拼、 認真、勤儉和堅持。

三重區公所2日在公所10樓演藝廳表揚9家贊助廠商和97位慈暉 志工，社會局長張錦麗、多位市議員及里長出席參加。

現任先嗇宮董事長李乾龍表示， 慈暉志工一年365天為獨居長輩送餐問安，生病時帶著看醫生， 過年還有年菜加紅包，颱風也有預為準備的颱風餐， 每年還會帶長輩出遊一次。在他2屆市長要卸任前， 有長輩擔心以後是否還有送餐？ 非常感謝繼任的3位區長和侯市長全力支持。 特別要感謝97位慈暉志工不離不棄， 迄今仍每天為113位長者送餐， 有位志工林招治在送餐20年間持續生了7位孩子， 也揪她的妹妹林月香一起加入送餐行列，這些點滴都令他感動。 更感謝像五燈獎每周供應豬腳飯一餐，20年從無間斷， 其他愛心廠商也是一樣。

三重區長陳奇正表示，三重知名美食五燈獎豬腳飯， 董事長黃瑞榮夫婦20年來響應送餐， 員工都會提前到班一起幫忙包便當； 秀江里長鄭得興夫婦以宏遠餐飲及統皓食品兩家為長者烹調飯菜； 遠從越南嫁來三重的新住民阮清水感念開設一家台越小吃店受到照顧 ，每週也提供素食便當；此外，東瀛池上便當、龍門捌九素食坊、 羅撒食品、 益欣食品及驊珍食品等愛心廠商也都合力一起照顧長者三餐。

慈暉志工隊組織嚴密，分為東西南北中五區每天排班送餐， 現任隊長陳林秀美、副隊長陳清河，也率5區區長徐秀英、陳雪花、 簡秀卿、吳麗珊、 李奉春和所有志工與侯友宜市長等人一起合影留念。