新北市教育創新實驗室成立　首創高教資源導入創造教育多元可能

新北市教育局今(2)日舉辦教育創新實驗室成立記者 會，由新北市副市長劉和然、 國立政治大學李蔡彥校長及新北市實驗教育學校、機構、 團體及學生共同參與，攜手為實驗室注入象徵國際、師資、專業、 創新及經驗的元素，亮起實驗室Logo， 宣布新北市教育創新實驗室正式成立， 活動現場也邀請忠山實驗小學自治市的小市長海心媚同學演出古箏獨 奏，展現實驗教育孩子的學習成果。

副市長劉和然表示，從106學年度至111學年度， 新北市參與實驗教育學生人數從414人增加至937人，成長超過 2倍；實驗教育機構及團體從9個增加至17個，成長近2倍； 實驗學校更從108學年度第1所成立至111學年度達7所， 成長達7倍。實驗教育的蓬勃發展， 彰顯了教育的多元性及家長的教育選擇權。

為更有效推動新北市實驗教育發展，111學年度全國首創攜手高教 ，與國立政治大學合作打造全國唯一「行政」、「師培」及「 研究創新」三合一的「新北市教育創新實驗室」，未來四年預計投入 2,400萬元的經費，目標致力於推動專業的審議、 輔導及支持系統、開辦多元創新的師培課程並定期發表國際教育 新趨勢報告，為教育現場注入嶄新思維。

政治大學李蔡彥校長表示，政治大學是實驗教育推動的重鎮， 更長期關注教育創新及教育發展趨勢， 這次由教育學院郭昭佑院長團隊與新北市共同合作成立教育創新實驗 室，透過第三方公正學術機構，促進新北市實驗教育概念引導、 師資培訓及正向發展，同時籌組創新實驗教育智庫，建構交流平臺， 提供實驗與創新教育新知，注入專業能量， 期待政治大學的教育專業能成為新北教育發展的重要伙伴。

新北市111學年度成立貢寮實驗國中以及第一所私立實驗教育學校 -私立種籽親子實驗小學，加上原有5所實驗學校，總計已有7所實 驗學校。種籽實驗小學校長劉以潔表示，學校累積27年辦學的里程 ，隨著實驗三法修法重新申請轉型， 今年成為新北市第一所私立實驗小學， 希望以非營利組織的價值與方式，持續耕耘台灣的本土實驗教育， 也開展家長民間辦學的先河，轉換成民間力量和教育工作者協力的「 公民辦學模式」。

獲得全運會高爾夫團體冠軍的陳瑋利同學及科技盃職業賽業餘冠軍的 陳薇安同學，為投入更多時間精進球技而選擇非學校型態實驗教育。 實驗計畫除了主要專項高爾夫技術學習，也規劃運動心理輔導課程、 英文以及到世界各地參加國際比賽等，兼具五育均衡發展。 他們表示，實驗教育養成自主、自律、以及時間分配能力， 希望未來能成為傑出的國際高爾夫球選手。

教育局表示，實驗教育為新北市重要教育政策之一， 搭配教育創新實驗室的成立，專責網站也將正式上線， 未來將持續輔導有特定教育理念之學校轉型實驗教育學校， 協助對實驗教育有興趣之學生及家長申請非學校型態實驗教育， 保障學生學習權及家長教育選擇權， 並透過豐富多元的實驗教育師培課程及研究報告， 讓豐富的實驗教育理念及教學法能注入體制內學校，期待達到「 師師懂實驗、校校能創新」的目標。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供