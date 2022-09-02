新北健康三寶甘藷　板橋農會、希望廣場報到

新北甘藷產季到來，想吃現採甘藷不用到產地，9月3 日至4日在臺北捷運善導寺站「臺北希望廣場」，以及9月7日至8 日於捷運府中站「板農活力超市廣場」舉辦「新北健康三寶甘藷」 市集展售， 現場提供最新鮮優質生鮮甘藷以及各式甘藷加工商品任君挑選， 喜歡新北甘藷甜蜜滋味的朋友們可千萬別錯過了。

新北健康三寶甘藷產區位於北海岸金山、三芝、萬里一帶， 擁有陽明山系優質水源灌溉，以及肥沃火山灰土壤孕育， 讓新北甘藷肉質格外細緻綿柔， 每年產季都吸引大批民眾慕名前往北海岸，尋找新鮮優質甘藷。 除了能到產地購買，金山地區農會及農友特別將甘藷帶到消費地，於 9月3日至4日在捷運善導寺站「臺北希望廣場」，以及9月7日至 8日於捷運府中站「板農活力超市廣場」舉辦「新北健康三寶甘藷」 市集展售，活動當天除以展售價提供小農當日現採鮮甘藷， 也有農會生產甘藷脆片、甘藷酥， 以及今年新開發甘藷關廟麵等多項優質甘藷加工商品， 並提供促銷優惠活動，歡迎大家來挖寶。 此外展售現場也持續落實防疫，工作人員與逛展民眾均須配戴口罩， 讓市民朋友都能安心採買。

金山地區農會總幹事吳茂坤表示，金山地區主要種植臺農66號紅心 甘藷與臺農57號黃心甘藷，紅心甘藷肉質扎實、甜度高， 有特殊香氣，用於蒸煮、煎炸或入菜都十分合適； 黃心甘藷口感鬆軟、甘藷香氣濃郁，適合製成烤甘藷、冰心甘藷， 此外甘藷也富含維生素C、E、胡蘿蔔素，以及大量膳食纖維， 是非常健康養生的食材。對於喜歡新北健康甘藷的朋友們， 除了到展售會選購，農會官方網站、 農業局美味農業得來速網站及各農會超市也均有販售， 歡迎大家趁產季多多來品嚐。

農業局長李玟表示，農業局秉持「創造健康」精神， 推廣新北優質農產，除持續辦理「美味農業得來速」， 輔導各農會超市開設線上團購及訂購宅配， 並架設網站協助本市農特產品銷售，也積極為農友媒合線下通路， 不僅穩定農民收入，也讓市民朋友能夠更輕鬆購買新北在地農產， 讓大家在家也能吃當地、吃當季，創造健康好生活。

照片來源：新北市政府農業局提供