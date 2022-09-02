新北市2位全國孝行獎楷模　孝道就是他們的日常

全國孝行獎由內政部自1983年起開辦， 於日前舉行今年度頒獎典禮， 22縣市共有30位全國孝行獎獲獎者，新北市有2位獲得殊榮， 獲獎人分別是謝秀雲及洪燦星，兩位的孝行事蹟感動人心， 更足為該市所有市民的楷模典範。

全國孝行獎得獎者洪燦星先生表示， 他自年輕時便深感家中長輩的辛苦，於是獨自擔起照顧家庭的重擔， 努力工作奉養家人，之後創辦名聞遐邇的淡水紅樓， 兼顧起家庭與工作。父親身體不良於行十餘年， 他儘管工作忙碌仍堅持親自照顧，在父親仙逝後， 他珍惜與母親相處的點滴時間，悉心照料她的生活起居， 關注飲食均衡，陪同散步運動，從裡到外無微不至的關懷， 現今母親已97歲的高齡，身體依舊健朗，時常參與社區活動。 除了對父母的孝行之外，他積極關懷社會弱勢，給予經濟上扶持， 從慈烏反哺的孝行到無私奉獻的精神，皆廣為鄰里流傳， 也深深地影響著自己的子女。

另一位得獎者謝秀雲小姐從小成長於貧苦的家庭， 父親早年因病離世，留下襁褓中的子女，由母親、 奶奶及繼父含辛茹苦拉拔成長， 長大成人之後為了感念繼父的養育之恩，在雙親年邁病痛纏身之際， 甘願放棄高薪資的主管職務，返回家庭、捲起袖子包辦所有家庭生活 瑣事。為了更有效能地照顧雙親， 她透過網路及書本學習醫療照護知識，平時陪診過程中， 把握機會諮詢醫師照護技巧。 在一把年紀重溫年輕時認真讀書的時光， 只期望能妥善照顧家人的健康，她的孝行超越血緣的限制， 讓親情緊緊相繫。

教育局長張明文表示，孝道是德性的根本，更是教育的出發點， 新北重視社會氛圍的營造，期望透過一系列孝行楷模徵選， 舉薦孝行代表參與內政部全國決選的過程， 挖掘出隱藏在社會各個角落令人動容的孝行故事， 不僅能夠鼓勵故事的主角，也期望發揮正向影響力， 將孝心孝行落實，讓家庭有愛，讓社會更溫馨美好。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供