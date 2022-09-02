中華電信成立專網應用中心　打造全台首座國產5G O-RAN戶外n79專網

中華電信自5G開台以來，積極拓展產官學合作， 加速5G創新應用智慧升級，今(2) 日於高雄成功大樓展示集團在高雄亞灣投入5G AIoT應用領域的豐碩成果， 並邀請高雄陳其邁市長共同揭牌啟用「5G專網應用中心」， 宣告將於高雄亞灣打造首座國產5G O-RAN戶外n79專頻專網的實證場域。

中華電信自前(2020)年11月30日受高市府號召成為「 亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」創始成員之一， 積極投入高雄亞灣區資通訊與5G網路建設， 致力於將各種5G技術與實際應用結合，去(2021) 年4月8日更是整合集團能量， 由子公司中華系統整合公司與國際大廠及國內5G AIoT垂直應用領域廠商正式進駐高雄亞灣區中華電信成功大樓， 與各領域廠商合作發展5G AIoT應用與服務，並由中華系整在高雄地區大舉招募人才， 投入包括智慧製造、智慧醫療、 智慧巡檢與AR應用等5G垂直應用的研發，至今已有豐碩成果。 今(9/2)日除展示由中華電信集團研發的5G垂直應用外， 同時也邀集與中華電信合作的各家5G應用開發商， 以及ESG國際大廠SAP(思愛普)等， 共同在記者會現場介紹產業數位轉型與永續經營的解決方案。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信身為電信龍頭， 在高雄亞灣區5G AIoT國際大聯盟創立之初便允諾以集團的能量投入5G AIoT應用研發，同時提供在地就業機會， 並逐步推動各項資通訊與5G專網建設。今日， 中華電信除展示這兩年來的5G垂直應用研發成果之外， 同時也在經濟部、通傳會及高雄市政府的指導下， 宣佈啟動中華電信在高雄亞灣的下一階段計畫，我們將攜手國產O- RAN大廠與5G應用開發商，在亞灣區設立專網應用中心， 共同在亞灣區建設5G專頻專網，支撐各項5G垂直應用的開發。

中華電信集團積極為5G AIoT注入量能，在今(2) 日宣佈啟動在亞灣推動計畫的下一階段目標，於高雄亞灣區成立「 專網應用中心」，中華電信作為電信龍頭，將號召國產O- RAN大廠共同合作，於高雄亞灣區打造國內第一套戶外國產5G O-RAN n79專頻專網，作為未來實證各種5G專網應用之基礎，同時， 也將建置中華電信自行研發的IOC資料共通平台， 支援各種5G應用資料收集、轉換與遞送， 讓有5G應用開發需求的廠商， 以租代買降低進入5G專網的使用門檻， 輕鬆地藉由5G專網與資料共通平台快速取得所需資訊， 進行各種5G垂直應用的研發。

中華電信網路技術分公司簡志誠總經理也在記者會中， 透過簡報方式分享：「 中華電信在高雄亞灣區打造的全台第一套戶外國產O-RAN n79專頻專網，目的是為了透過這個專網驗證國產O- RAN基地台的穩定性與互通性， 除了做為電信公司在未來投入國產基地台建設的前期測試， 提供國產O-RAN大廠各項應用數據的即時反饋， 做為持續優化國產O-RAN設備的參考， 也讓電信公司在接下來的數年內投入國產5G設備建置規劃時， 可以迅速滿足5G商用網路的嚴苛考驗。同時， 也希望透過5G專網與垂直應用在高雄亞灣區戶外場域的實證， 證明台灣5G O-RAN設備的能力，推動台灣5G產業發展迅速接軌國際， 對外爭取國際訂單，也讓世界看見台灣的5G發展能量。」

中華電信5g成果無人機應用展示。(左二起)高雄市陳其邁市長、中華電信謝繼茂董事長、高雄市羅達生副市長。(照片由中華電信提供)