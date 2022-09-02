德國達德能源加速台灣太陽能發電計畫　新增3兆瓦特裝置容量

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）達德能源集團的太陽能發電團隊宣布，獲准在台灣增加4項屋頂型太陽能發電裝置計畫，預計今(2022)年底可望全數完成，達德能源表示，將憑藉一己之力建構出重要、具競爭力的太陽能及風力發電系統。

達德能源（wpd）近日透過新聞稿表示，從積極的角度而言，台灣政府不會降低原有計畫的每度新台幣5.8952的躉購費率，並且延長適用至2022年下半年。這樣一來，即使原物料取得的成本增加，但都將確保能提升再生能源的發電能力，有助於穩定能源。

達德能源指出，台灣將受益於四項新的光電計畫，例如在北台灣，達德能源將在新北市的台北港私人倉儲大樓屋頂，建置一個擁有1998.8瓩，結合屋頂停車場功能的發電計畫。而座落在台灣西南部的兩項發電計畫，例如位於台南市一座新建好的養雞場屋頂上，將建置一項180.9瓩的太陽能發電計畫；未來，兩棟座落在嘉義市的安養中心屋頂也將安裝太陽能模組，可產生163.8瓩的裝置容量。最後，在南台灣的太陽能發電計畫則選在屏東的一座現代化的養牛場屋頂，建置一個擁有789.8瓩的屋頂型發電裝置。

達德能源強調，這4項屋頂型發電裝置正在建構中，今年底可望全數完成，可看出達德能源除了風力發電，且持續在台灣擴展太陽能光電的地位。

台灣達德能源太陽光電部總監葉文村表示，感謝有優質的環境發展太陽光電，達德將持續擴展太陽光電的遠景，未來會致力於推動大型地面型、農電共生型、漁電共生型等案件。

達德能源集團全球營運總監尼可拉斯(Niclas Fritsch)表示，他們團隊承諾持續善盡職責，在台灣建構的這四項新計畫，是能源轉型過程中重要一步，促使達德在全球能源轉型市場更為主動積極。