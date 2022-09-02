台灣優人神鼓《轉山》世界首演挑戰5G　國家戲劇院同步金瓜石演出

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）優人神鼓於今（2）日在臺北國家戲劇院舉行年度創作《轉山》世界首演，旋即前往高雄衛武營國家藝術文化中心，以及臺中國家歌劇院巡迴演出。

《轉山》從闡述生命本質出發，以異地共演的形式，體現科技與心靈宇宙的無限相應，部分台北場將利用5G將金瓜石地質公園本山礦場的實境演出畫面遠端傳送到戲劇院舞台。作品透過舞台設計林克華、影像設計王奕盛、互動媒體設計胡縉祥、燈光設計李琬玲、服裝設計ＵＵＩＮ等藝術家們工同合作完成。

《轉山》靈感來自於2002年創辦人劉若瑀、藝術總監黃誌群，親率全團遠赴西藏轉山的經歷。人們相信繞著神山轉行可以洗滌一生罪孽，也視其為對大自然及神山敬畏的具體表現。優人神鼓二十年前曾走過這趟神聖之旅，險峻的山路，無垠的高原，翻車驚險餘悸猶在，高山缺氧寸步難行，冰封大雪無處遮掩，靠風馬旗護佑，棲身崖壁熬過雪茫刺骨不見五指的黑夜，所觸所感烙印心性成為《轉山》創作泉源。

優人神鼓創辦人同時也是《轉山》導演的劉若瑀表示:「《轉山》是從當代時空出發。優人在2002年到西藏岡底斯山轉山的經驗對我們衝擊非常大。旅途中我們強烈感受到讓藏人在如此險峻的環境之下能存活下來，是信仰的力量，也真的必有神蹟！地球今天所面臨的問題顯然已經超越了人類的知識與能力。我們的內在強烈的需要一個出口，需要一個可以讓我們『轉換』的機會，需要一個神蹟出現！《轉山》是一個隱喻，卻也是一個真實的經驗。20年前在岡底斯山轉山途中，當我們行至最高處近6000公尺，大風雪中舉步艱難地在高山峻嶺上寸步難行時『奇蹟』突然出現。某個瞬間自己忽然身輕如雁，如履平地，飢餓寒冷的恐懼全部消失。是誰救了我？是誰在絕地中成為我平靜安祥的心靈。是信仰的力量嗎？是堅定的態度嗎？是諸神之地相應的磁場嗎？也許『奇蹟』本就在每一個人自己的身上，在我們最艱難困頓的時候與神合一的機會中。」

面對首度挑戰5G科技應用，藝術總監黃誌群分享：「感謝文化部推動博物館及藝術5G科技跨域應用計畫補助。5G時代的來臨，的確讓藝術家在創作上有了新的嘗試點。它近乎零秒差，使得平行的二個時空，有了交會的可能性，這是當代科技的魔法力量。」

回想二十年前的轉山之旅，黃誌群有感而發表示：「轉山之行，因為沒預料到每個人的身心條件而經歷了死生之際，至今仍記憶猶深。如今當下疫情未歇，人心不安，未來也不敢忖測，在此刻把二十年前的轉山境遇轉化為作品，頗有互為打氣之勉。如同中世紀一位傳教士艾卡特說，『卑微如一隻蚤子，也具有在宇宙間的地位』，更何況這次的新冠病毒，他的存在一定有其宇宙間的地位價值，甚至啟示。」

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