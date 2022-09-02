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【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/02 14:20
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增33,819例COVID-19確定病例，分別為33,483例本土個案及336例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。

指揮中心表示，今日新增之33,483例本土病例，為15,162例男性、18,303例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(7,153例)，台北市(4,292例)，台中市(3,979例)，桃園市(3,779例)，高雄市(2,595例)，台南市(2,034例)。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為25例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月5日至8月30日，死亡日期介於5月30日至8月30日。

【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例

指揮中心說明，今日新增336例境外移入個案中，為163例男性、173例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(19例)，菲律賓(9例)，日本(6例)，美國(5例)，新加坡、泰國、瑞士及韓國(各3例)，帛琉、柬埔寨及法國(各2例)，印度、中國、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、香港、德國、英國及紐西蘭(各1例)移入，另271例感染國家調查中。入境日期介於今年5月24日至9月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,375,883例確診，分別為28,394例境外移入、5,347,435例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,986例COVID-19死亡病例，其中9,970例本土，另16例為境外移入。
新冠肺炎

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