台北3C電器空調電腦影音展登場　台灣總統期盼從不同領域落實綠色轉型

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2022台北3C電器空調電腦影音展」今(2)日在台北盛大開幕，總統蔡英文表示，要完成「2050淨零轉型」目標，需要在不同的領域共同落實綠色轉型，希望大家在日常生活中每一次的消費，都可以透過選擇節能省電的空調和電器，一起為落實淨零減碳的政策，盡一份心力。

蔡英文總統致詞時表示，電器產業是非常重要的產業，不但對於國內製造的優質產品有鼓勵作用，更重要的是，好的電器能讓節能做的更好，讓國家整體的發電、環保及節能的政策，都能得到好的效果。

蔡英文表示，最近台灣社會已經逐漸恢復正常生活，前一陣子的暑假，大家都紛紛出遊，不但國內旅遊很旺盛，內需經濟正在回溫。在台灣防疫新模式之下，零售業和餐飲業7月的營業額和去(2021)年同期相比都有成長；期盼民眾來逛展，延續這股消費力和買氣。

蔡英文指出，2050淨零轉型是國家整體發展的重要目標之一。國發會3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，若要完成這個目標，需在不同的領域落實綠色轉型。

蔡英文希望大家在日常生活中的每一次消費，都可以透過選擇節能省電的空調和電器，一起為落實淨零減碳的政策，例如選擇能源效率第1級、第2級的電冰箱、電暖氣機或除濕機。

蔡英文說，這樣不僅可以節省電費，也可獲得政府最高可以減免貨物稅2000元的補助，而這樣的租稅優惠會持續延長辦理到2023年。

蔡英文表示，今天現場有很多智慧家電，結合物聯網、AI、5G、聲控等功能，可以讓居家生活更輕鬆、有效率，相信會是協助大家提升生活品質，非常好的幫手。

總統蔡英文今日在中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、中華民國全國商業總會理事長許舒博、經濟部次長陳正祺、前衛福部長陳時中等人的陪同下，出席「2022台北3C電器空調電腦影音展」，該展將自9月2日至5日在台北世貿一館盛大展出。