南台灣最Chill懶人包！墾丁排隊名店特搜　話題咖啡、冰店報你知

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）屏東恆春一項是國旅最熱門的景點之一，尤其是墾丁地區每到夏天擠滿熱愛陽光和水上活動的觀光客，不過近幾年當地吹起一股文青風，咖啡廳與特色冰店更是遊客到訪國境之南最流行的行程， 伴著陣陣海風與浪潮聲的療癒感讓去過的網友們紛紛大推「 此生必去」。

台灣英文新聞為讀者特選近一兩年才剛開業就引發討論與排隊熱潮的4間最新話題名 店，快趕在東北季風來臨前衝一波墾丁吧！

【咖啡白】

2020年底開幕的咖啡白位在恆春鎮上最重要的交通樞紐恆春轉運 站附近，有著挑高純白牆面與灑落南台灣豔陽的天井， 踏入其中可以感受到慢步調的放鬆氛圍。

簡約舒適的咖啡白提供有可頌鬆餅、肉桂捲、 司康等甜點與專業咖啡團隊嚴選烘焙的知名TMC咖啡， 招牌的可頌鬆餅吃起來不僅有奶油香氣還有可頌般多層次的酥脆口感 ，搭配Oreo冰淇淋或是黑糖珍珠鮮奶油吃起來無敵滿足， 也因此被網友評論雖然看起來超罪惡，但絕對非吃不可。

其他如穿著厚厚楓糖外衣的黏踢踢肉桂捲， 口感紮實能吃到麵粉奶油濃郁香氣的多種口味手作司康， 以及經典流心巴斯克、達克瓦茲、 提拉米蘇等也都是胃還裝得下就一定要嚐嚐看的人氣商品。

大人系甜點提拉米蘇。（咖啡白提供）

【默默很甜】

來到恆春，不能錯過的還有這間隱藏在老屋中， 販售令人驚艷的法國藍帶甜點的默默很甜， 主廚自法國藍帶學院畢業， 將法式甜點著重風味堆疊與講究外觀的精神帶回台灣。

招牌的巴斯克起司蛋糕使用澳洲進口袋鼠乳脂起士， 法國進口諾曼第純淨乳源的愛樂薇動物鮮奶油和有機紅殼雞蛋精心烘 烤，忠實呈現發源地西班牙的傳統焦黑外觀，散發濃濃焦糖香氣， 一切開裡面的起司蛋糕相當濕潤，半熟綿密口感入口即化， 充滿豐盈的起司乳香。

經典的法式甜點茶聖多諾黑僅在假日限定販售， 選用獲法國法定產區保護認證的萊思克AOP發酵奶油製成底部酥脆 千層派皮，上面堆疊沾裹焦糖的泡芙， 夾覆香濃的卡士達香草奶油餡， 外層點綴上法國愛樂薇鮮奶油製作的茶香緹奶油， 切開還能發現中間搭配了屏東枋山芒果凝凍的驚喜， 可愛的皇冠造型不僅吸睛，品嚐起來風味更是豐富多層次。

經典的法式甜點茶聖多諾黑僅在假日限定販售。（默默很甜提供）

【東邊海風】

坐落在墾丁埔頂大草原上的東邊海風， 主打無敵美景與配色裝飾豐富的巴菲冰淇淋。 雞尾酒冰淇淋加上樹莓碎粒與紅唇巧克力，名字、 外觀充滿夏日風情的「紫外線自由」；以抹茶冰淇淋、 西瓜隨機搭配穀片、巧克力片、餅乾棒等豐富配料，取名很墾丁的「 聽風的抹茶巴菲」；以及用濃郁巧克力冰淇淋加上脆脆米香， 裝飾法國進口天然紅龍飛沙莉的「黑巧克飛莎利」 則是最多網友拍照打卡的必點品項。

東邊海風附近還有一間被網友戲稱「 被咖啡耽誤的水餃店」的墾丁知名咖啡廳丹桂小菊， 下次不妨先規劃去吃個水餃與甜點，再到車程僅需3分鐘的東邊海風 ，除了巴菲外目前也提供同樣很適合拍照的氣泡飲品， 在三面環海的絕佳視野喝著涼飲享受徐徐海風， 或拿一杯美麗的巴菲冰淇淋欣賞夕陽餘暉。

坐落在墾丁埔頂大草原上的東邊海風擁有無敵美景。（東邊海風提供）

【藍冰菓】

今年三月才誕生的刨冰專賣店－藍冰菓在恆春老街中格外醒目， 以碗公盛裝的刨冰份量超佛心，店家還貼心公告超巨刨冰食用教學， 要大家邊壓邊吃以免刨冰「山崩」十分逗趣。

每桌必點的刨冰有多種配料組合可選擇，芋頭控首推芋泥、 芋圓雙享受的三號冰，飽含芋頭顆粒的芋泥與鮮奶油超級搭，加上Q 彈的芋圓、地瓜圓、寒天球， 最後再撒上老闆特別自比利時進口的嘉麗寶巴瑞脆片， 照店家傳授秘技由上而下挖起大大一口送入嘴裡， 濃郁豐富的風味與多重的口感，讓不少第一次造訪的客人為之驚豔， 大讚自己是在吃精緻甜點而不是刨冰。

除芋泥外， 藍冰菓的海鹽焦糖醬、泰奶醬、珍珠、 仙草等淋醬與配料也受到不同粉絲的喜愛， 店內還販售自製奶酥的奶酥厚片系列，以及從果茶、 金萱茶到氣泡飲等多種清涼飲料， 下次到恆春老街累了記得到藍冰菓坐坐消暑Chill一下。

芋頭控必吃的三號冰。（藍冰菓提供）