台灣插畫家幾米音樂劇《向左走向右走》兩廳院登場　魏如萱、蔡旻佑領銜主演最後8場將告別角色

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）幾米繪本改編同名音樂劇《向左走向右走》由金曲歌后魏如萱、創作才子蔡旻佑領銜主演，將於11月起國家戲劇院演出8場。

人氣插畫家幾米繪本《向左走向右走》描述寂寞城市裡孤單男女錯過與重逢的揪心愛情故事，由人力飛行劇團改編的同名音樂劇自 2008年首演，將於今年推出「心電感應版」結合5G數位科技，魏如萱、蔡旻佑回歸演繹男女主角。

國家兩廳院兩廳院藝術總監劉怡汝表示，《向左走向右走》十幾年來累積無數粉絲，帶給觀眾許許多多的感動與迴響。2022心電感應版將運用兩廳院近年數位轉型所建置的『5G專網』結合科技應用，為劇作增添不同的想像與創意，相信能帶給觀眾更多的驚喜。

歌手魏如萱於首演即為女主角「翻譯家Ｌ」， 2013年開始與蔡旻佑搭檔擔任男女主角，至今合作超過40場，默契十足。本次演出是魏如萱經歷為人母，以及獲得31屆金曲獎最佳華語女歌手獎後首度回歸，但也將是最後一次在該劇演出，因經歷過不同人生階段的心境轉變，預期將為角色帶來新意。蔡旻佑表示，「若是妳離開了，那我當然也只能選擇一起離開。」

導演黎煥雄表示，14年來，《向左走向右走》不斷地演進，希望帶給觀眾不同的體驗與感動。在過去，把平面的繪本改編由立體的劇場呈現，已是很大的挑戰；而今年的版本運用數位元素，或許能將過往難以呈現在舞台上的元素展現出來。例如命運與天氣，透過科技的幫助，觀眾因此能看見這些故事中的隱藏角色。

演出將於11月27日至12月4日國家戲劇院登場，自即日起開放兩廳院會員預購，9月8日至9月29日購票享早鳥8折優惠；另呼應劇中主題，兩廳院特別推出「伴你左右套票」與「左鄰右社套票」等優惠，無論朋友或是情侶，只要相揪來看戲就能一起享好康，票價600元至3,000元不等。

《向左走向右走》描述比鄰而居，卻因一位出門總是向左走，另一個出門總是向右，始終沒有機會相識的單身男女。某日相遇後雖然一見鍾情，命運卻安排二人不得不匆促分手，在尋尋覓覓卻始終沒有結果之後，終究黯然離開這個令人傷心的寂寞城市。

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