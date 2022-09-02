Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣插畫家幾米音樂劇《向左走向右走》兩廳院登場　魏如萱、蔡旻佑領銜主演最後8場將告別角色

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/02 14:27
幾米音樂劇《向左走向右走》演員蔡旻佑、魏如萱、楊奇殷。（圖/兩廳院）

幾米音樂劇《向左走向右走》演員蔡旻佑、魏如萱、楊奇殷。（圖/兩廳院）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）幾米繪本改編同名音樂劇《向左走向右走》由金曲歌后魏如萱、創作才子蔡旻佑領銜主演，將於11月起國家戲劇院演出8場。

人氣插畫家幾米繪本《向左走向右走》描述寂寞城市裡孤單男女錯過與重逢的揪心愛情故事，由人力飛行劇團改編的同名音樂劇自 2008年首演，將於今年推出「心電感應版」結合5G數位科技，魏如萱、蔡旻佑回歸演繹男女主角。

國家兩廳院兩廳院藝術總監劉怡汝表示，《向左走向右走》十幾年來累積無數粉絲，帶給觀眾許許多多的感動與迴響。2022心電感應版將運用兩廳院近年數位轉型所建置的『5G專網』結合科技應用，為劇作增添不同的想像與創意，相信能帶給觀眾更多的驚喜。

歌手魏如萱於首演即為女主角「翻譯家Ｌ」， 2013年開始與蔡旻佑搭檔擔任男女主角，至今合作超過40場，默契十足。本次演出是魏如萱經歷為人母，以及獲得31屆金曲獎最佳華語女歌手獎後首度回歸，但也將是最後一次在該劇演出，因經歷過不同人生階段的心境轉變，預期將為角色帶來新意。蔡旻佑表示，「若是妳離開了，那我當然也只能選擇一起離開。」

導演黎煥雄表示，14年來，《向左走向右走》不斷地演進，希望帶給觀眾不同的體驗與感動。在過去，把平面的繪本改編由立體的劇場呈現，已是很大的挑戰；而今年的版本運用數位元素，或許能將過往難以呈現在舞台上的元素展現出來。例如命運與天氣，透過科技的幫助，觀眾因此能看見這些故事中的隱藏角色。

演出將於11月27日至12月4日國家戲劇院登場，自即日起開放兩廳院會員預購，9月8日至9月29日購票享早鳥8折優惠；另呼應劇中主題，兩廳院特別推出「伴你左右套票」與「左鄰右社套票」等優惠，無論朋友或是情侶，只要相揪來看戲就能一起享好康，票價600元至3,000元不等。

《向左走向右走》描述比鄰而居，卻因一位出門總是向左走，另一個出門總是向右，始終沒有機會相識的單身男女。某日相遇後雖然一見鍾情，命運卻安排二人不得不匆促分手，在尋尋覓覓卻始終沒有結果之後，終究黯然離開這個令人傷心的寂寞城市。

更多資訊請詳見網站
向左走向右走
幾米
繪本
魏如萱
蔡旻佑
國家戲劇院
5G

相關新聞

台灣實現電操控能谷自由度！清大團隊助半導體產業　突破摩爾定律極限
台灣實現電操控能谷自由度！清大團隊助半導體產業　突破摩爾定律極限
2022/08/25 14:00
台灣聯發科5G NTN衛星手機•順利完成實驗室連線測試　創通訊業重要里程碑
台灣聯發科5G NTN衛星手機•順利完成實驗室連線測試　創通訊業重要里程碑
2022/08/17 10:32
飯店以外的新選擇！台灣喜憨兒「幾米聯名月餅禮盒」僅賣三成 盼民眾多支持
飯店以外的新選擇！台灣喜憨兒「幾米聯名月餅禮盒」僅賣三成 盼民眾多支持
2022/08/13 10:27
【打造民主自由產業鏈】立陶宛交通部政次率團訪台灣　探索綠色交通、5G通訊各領域合作契機
【打造民主自由產業鏈】立陶宛交通部政次率團訪台灣　探索綠色交通、5G通訊各領域合作契機
2022/08/07 10:55
第8年！《小花計畫》首度移師高雄展出　台灣音樂人藝術家搖滾詮釋鄉愁
第8年！《小花計畫》首度移師高雄展出　台灣音樂人藝術家搖滾詮釋鄉愁
2022/07/27 12:14

更新時間 : 2022-09-02 16:19 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
踢到鐵板！ 不明無人機又闖金門獅嶼 遭國軍「擊落」
踢到鐵板！ 不明無人機又闖金門獅嶼 遭國軍「擊落」
【更新】颱風「軒嵐諾」1日吞掉熱帶低壓　威力達最大! 2日沿海地區浪高估有6公尺
【更新】颱風「軒嵐諾」1日吞掉熱帶低壓　威力達最大! 2日沿海地區浪高估有6公尺
【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬
【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要
老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
2022年至今未發颱風警報史上最晚　氣象局示警：中、南台灣10月將進入枯水期
2022年至今未發颱風警報史上最晚　氣象局示警：中、南台灣10月將進入枯水期
「強颱軒嵐諾」逼近台灣　9/2不排除發布陸上警報
「強颱軒嵐諾」逼近台灣　9/2不排除發布陸上警報
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...