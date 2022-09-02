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西藏民主日62週年活動首度台灣立法院舉行 札西慈仁、吾爾開希、李明哲與會

西藏高官巴次仁視訊演說：不因中國威脅棄民主

By 台灣英文新聞－編輯
2022/09/02 17:40
今天是西藏民主日62週年，民間團體在立法院舉行慶 祝活動。圖為與會藏人在會中唱西藏國歌、為自焚藏 人進行默哀等。 

今天是西藏民主日62週年，民間團體在立法院舉行慶 祝活動。圖為與會藏人在會中唱西藏國歌、為自焚藏 人進行默哀等。  (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）周五（9 月 2 日）是西藏民主日（Tibetan Democracy Day）62週年，民間團體在台灣立法院舉行相關活動。藏人行政中央司政邊巴次仁透過視訊與會，他說台灣與西藏一樣，有著民主政府，不能因為中國的威脅而放棄民主信仰。

2 日在立法院舉行的「慶祝流亡藏人建立民主制度62週年紀念活動」，由在台藏人福利協會主辦，達賴喇嘛西藏教育基金會、台灣國會西藏連線協辦。在台藏人福利協會會長札西慈仁，西藏流亡政府駐台代表、暨達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參 (Kelsang Gyaltsen Bawa) ，立法院人權委員會秘書長吾爾開希，文山社區大學專案經理人李明哲，台灣人權促進會秘書長施逸翔、立委林昶佐、洪申翰、邱顯智等人均與會。

活動當中，藏人與出席與會者一同唱西藏流亡政府國歌、喇嘛念誦祈願文，並為自焚的藏人進行默哀。

巴次仁透過影片發布致詞，他感謝與台灣西藏社群、台灣國會友人首次在立法院一起舉辦西藏民主日的慶祝活動；在歡慶西藏民主日的同時，希望台灣以及各界民主領導人能與西藏流亡政府站在一起。

巴次仁並指，台灣與西藏一樣，有著民主的政府，遵循民主的制度、擁抱民主的價值，絕不能因為中國的威脅就放棄民主信仰。在艱難的時刻，「我們必須同一陣線、不屈不撓，堅定地一起維護民主」。

台灣人權團體齊聚支持

立委、同時也是台灣國會西藏連線會長林昶佐表示，2012年西藏第一次民選司政產生，代表西藏流亡社會的民主過程越來越穩固，這不僅具象徵意義，而是可以實際運作的機制，這也是為什麼今天在民主的台灣一同紀念西藏民主日62週年。

吾爾開希說，當初他為了爭取自由而流亡，雖然中國政府是殘酷專制國家，但很多中國人民與民主運動人士仍在推動民主，等到哪天也許中國人民、維吾爾人等可以坐下來討論國家定位。

電影放映

同日晚上，西藏台灣人權連線 Human Rights Network for Tibet and Taiwan在台北光點華山電影館 ＡTwo廳進行免費電影放映《達賴喇嘛的一生》，主辦單位表示若晚間七點放映前報名取票的人尚未到場，則開放給現場候補的民眾。

民主日背景

第十四世達賴喇嘛16歲時成為西藏政治與宗教領袖後，1952年他在西藏拉薩成立改革委員會欲推動民主，然而1959年中共入侵西藏，達賴喇嘛流亡印度，改革中斷。

達賴喇嘛流亡印度後，成立西藏流亡政府，1960年9月2日成立西藏人民代表委員會（現稱西藏人民議會），予西藏人民真正的民主制度，之後的每年9月2日，流亡世界各地的藏人在這一天慶祝西藏民主節。
西藏
民主日

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