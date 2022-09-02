北台灣新地標！桃園永安海螺文化體驗園區榮獲　德國ICONIC創新建築設計優勝獎

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）桃園市政府工務局新建工程處辦理「永安海螺文化體驗園區新建工程」，以客家特色融合了吹海螺與漁業文化構思，自然文化與設計美學共存的築跡，獲得國際評審設計界賽事的肯定，榮獲「德國ICONIC AWARDS創新建築設計獎」優勝獎殊榮。

桃園市府新工處今（2）日表示，新屋是桃園的魚米之鄉，客家文化的發源地，永安漁港是客庄海洋文化聚落，當地海客利用海洋資源衍生出特有的在地文化，包括牽罟、吹海螺及石塭捕魚都是當地傳統的客家捕魚方法。

永安海螺文化體驗園區位於新屋區永安漁港北岸，占地面積約5.6公頃，海螺館為1棟2層樓的純白色藝術造型建築物，內部空間設有文化展覽區、輕食商店、辦公及會議空間等，並將上層規劃為半戶外觀景平台，民眾可以從平台上欣賞永安漁港的夕陽餘暉，將無邊的景致盡收眼底，讓永安漁港不只是單純的漁港，同時也是亮眼的藝術園區，以及發展海洋客家文化之風格聚落。

桃園市府新工處說，海螺館外觀以「海螺」的曲線外殼為建築設計概念，將海螺的造型精煉成為簡潔而優美的線條，純白色建築與空間搭配優美曲線設計，彷彿埋在土丘裡的海螺外殼，屋頂屋簷則採取無樑柱曲面模板的建造，有著波浪起伏的海螺文化園區，以海客意象與基地環境融為一體，將「吹海螺(噴都)」轉化為聲音的地景藝術，結合觀光休閒產業，成為國際級的客家觀光漁港，以及旅遊勝地與新地標。

桃園市府新工處指出，德國創新建築設計獎（Iconic Awards: Architecture）是由德國設計委員會主辦，是德國官方競爭激烈的設計獎項，致力於發掘全球優秀的建築項目、創新的室內和產品設計，在全球設計界有舉足輕重的地位，永安海螺文化體驗園區榮獲這項設計界的獎項殊榮，顯見桃園在市府團隊的積極努力下，使公共建設及設計美學受到國際獎項的肯定，為桃園城市再造注入新力量及光榮。

永安海螺文化體驗園區（裝置藝術）。（照片桃園市政府提供）