台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）依疾管署新冠肺炎確診統計和盛行率推估，全台約48.1萬人會經歷長新冠，彰基表示，部分確診者康復後在身體與心理出現一些後遺症，即使症狀看起來微不足道，也有可能是神經系統出問題，提醒民眾應主動就醫，避免造成個人、家庭、工作上負面的影響。

漢銘基督教醫院副院長暨彰基神經醫學部主治醫師林志明表示，很多民眾感染新冠之後，其實有一些後遺症，如果有出現感染前和感染後很大的區別，請民眾務必要就醫，例如頭痛、頭暈、憂鬱、四肢麻木，或者注意力不集中等，看似很輕微的症狀，但可能是神經系統出現了問題。

彰基急診急救教學中心副主任暨急診重症醫學部主治醫師陳椿宜表示，多重系統發炎症候群，簡稱MIS，是新冠急性感染期之後身體多器官嚴重發炎的疾病，通常發生在感染兩週之後。

如果確診了兩週後，突然又開始持續高燒，而且伴隨腹痛、腹瀉、嘔吐物、眼睛紅、身上出現紅疹、低血壓的症狀，除了常見感染以外，也要考慮多重系統發炎症候群的可能。

此外，感染新冠之後，要特別注意如果突然出現嚴重胸悶、喘不過氣、昏迷或意識混亂，或是臉色、甲床的顏色突然變得蒼白或發紫的情形，應該盡快送往急診。

彰基精神科主治醫師陳力源表示，感染新冠肺炎後常出現的精神症狀，包括可能會覺得疲憊、焦慮、憂鬱，以及失眠的一些狀況；另外，很重要的是會有注意力下降，或者是認知功能下降的表現。所謂認知功能下降，會覺得在使用腦部的時候，變的不是很容易，或者經常會有很多事情想不起來，這就會讓大家聯想到媒體報導中，讓大家最吸睛的一個症狀 -「腦霧」。

陳力源指出，康復後超過三個月以上症狀都沒有緩解就稱為「長新冠症候群」，大部分的患者在二到三週會自行緩解，如果二到三週還沒有出現改善，甚至有持續惡化的現象，就要主動去就醫。

染疫期間或康復後可以做什麼？陳力源強調，充足的睡眠、適度的飲水，以及運動習慣是很重要的。