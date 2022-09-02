台灣工筆畫家邱琡雅　33幅佛像花鳥畫台南展出

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）工筆畫家邱琡雅「琡藝雅緻」繪畫個展，計展出33幅工筆花鳥畫，均是近年新作，台南市政府秘書處表示，不管濃脂艷翠的孔雀、閒適野趣中的麻雀，清新迎風的荷、婷婷玉立的蘭，皆各有逸趣，即日起至9月29日將於台南民治市政中心一樓大廳展出。

邱琡雅表示，初學工筆畫，從細緻的宋代工筆入門，醉心臨摹古畫。後來驚艷清代宮廷畫師朗世寧的圖，認識結合西畫更立體的畫法。有別古典傳統筆法，臨摹現代畫家畫作，用自己所學去臨摹出礦彩的鮮豔及筆法，結合水彩畫法，讓筆法更具變化。工筆畫葉子，需要3次以上的墨色，再3次以上的花青，罩上3次綠青才能完成；為挑戰更繁複技法，選擇畫孔雀，遊刃於藍孔雀及綠孔雀本身的顏色變化。

台南市秘書處表示，邱琡雅老師畫法細膩豐富，工筆佛像畫莊嚴慈悲、大自然的花草樹木、禽鳥走獸與蟲魚，栩栩靈動躍於紙上；透過白描、洗色、分染、罩色等層層堆疊色彩，讓薄透的花瓣彷彿透出香氣。

台南市秘書處還說，這次「琡藝雅緻」展覽所展出33幅工筆花鳥畫，均是邱琡雅近年新作。作品中「富貴如意」，畫面有7隻小麻雀，猶如外出打拚的哥哥爸爸守著家照顧小弟的媽媽，東藏西藏到處跑的大弟及弟妹一家7口，寄許全家未來能夠富貴如意；另兩幅「梅開眼笑」與「桃花舞春風」，兩件作品是地母廟前的石獅，當時拍的是同一隻但不同角度，創作時用不同的花表達出季節以寓意人生的更迭，畫家借物抒情，其工筆功力純熟無暇；即日起至9月29日於民治市政中心一樓大廳展出，因應防疫需要，提醒參觀民眾戴口罩，量測體溫。

照片由台南市政府秘書處提供。