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2022年台灣部落觀光成果嘉年華9/30登場　首度移師嘉義原鄉鄒族部落

阿里山國家風景區管理處表示，2022年台灣部落觀光成果嘉年華將於9月30日至10月2日登場，邀請遊客來阿里山作部落客，以五感體驗，感受原鄉之美、部落之豔。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/02 10:29
照片由阿里山國家風景區管理處提供

照片由阿里山國家風景區管理處提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」已邁入第9年，延續「歡迎來做部落客」主題，首度移至嘉義縣原鄉鄒族部落辦理，展現台灣原住民16族的部落風貌及文化藝術風采，透過動態及靜態主題呈現各部落觀光特色、遊程體驗等，讓遊客體驗台灣原民文化之美，昨日(9/1)在台北舉辦宣傳活動。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處表示，為期3天的「台灣部落觀光成果嘉年華」今年首度移至嘉義縣原鄉鄒族部落辦理，規劃了5大主題區，第一、「部落商品及遊程展示區」設置於戶外篝火廣場，以介紹部落觀光成果及部落特色商品展示等；第二、「成果展示區」以掛軸方式介紹並展示各參展機關特色。

第三、「DIY活動區」規劃原味手作互動DIY體驗；第四、「戶外市集區」部落市集販售特色商品、農特產品及體驗遊程；第五、「阿里山鄒族專區」，讓訪客更認識轄內原民特色，以阿里山鄒族9大部落特色主題呈現，並由鄒族部落人員駐點提供現場解說服務。

阿里山國家風景區管理處還說，除以上5大主題區外，現場活動更包括「嘉有好市鄒鄒送禮」集客活動入場禮（客製化圖騰口罩）、拍照打卡禮（客製杉木烙畫鑰匙圈）、射箭挑戰拿好禮（每日送出萬元特色好禮）、一元起標瘋（部落遊程一元起標）等精彩活動。

另外，園區內亦設置4處創意打卡點，民眾可透過互動打卡，體驗部落文化：打卡點1「部落好食．原味學堂」呈現鄒族人的農事生活；打卡點2「夢想屬魚你」發想來自於山美部落漁獵小旅行，以編織漁網工藝，打造一座屬於山美部落青年的捕夢網；打卡點3「1314．愛的原動力」，發想來自於瑞峰1314愛情塔，並將多國「我愛你」的字樣，轉換為原住民族「問候語」呈現；打卡點4「豪華獵寮.與鹿共野」發想來自於新美部落獵人營，結合傳統獵寮與時下流行的野餐活動，以竹編獵寮結合小鹿造景佈置，規劃佈置原味野餐餐桌，吸引遊客駐足停留拍照。

阿里山國家風景區管理處表示，2022年台灣部落觀光成果嘉年華將於9月30日至10月2日登場，邀請遊客來阿里山作部落客，以五感體驗，感受原鄉之美、部落之豔。

2022年台灣部落觀光成果嘉年華9/30登場　首度移師嘉義原鄉鄒族部落

日月潭國家風景區管理處產業夥伴。（照片由阿里山國家風景區管理處提供）

2022年台灣部落觀光成果嘉年華9/30登場　首度移師嘉義原鄉鄒族部落

東海岸國家風景區管理處產業夥伴。（照片由阿里山國家風景區管理處提供）

2022年台灣部落觀光成果嘉年華9/30登場　首度移師嘉義原鄉鄒族部落

花東縱谷國家風景區管理處產業夥伴。（照片由阿里山國家風景區管理處提供）

2022年台灣部落觀光成果嘉年華9/30登場　首度移師嘉義原鄉鄒族部落

阿里山國家風景區管理處產業夥伴。（照片由阿里山國家風景區管理處提供）

2022年台灣部落觀光成果嘉年華9/30登場　首度移師嘉義原鄉鄒族部落

茂林國家風景區管理處產業夥伴。（照片由阿里山國家風景區管理處提供）

2022年台灣部落觀光成果嘉年華9/30登場　首度移師嘉義原鄉鄒族部落

參山國家風景區管理處產業夥伴。（照片由阿里山國家風景區管理處提供）

2022年台灣部落觀光成果嘉年華9/30登場　首度移師嘉義原鄉鄒族部落

雲嘉南國家風景區管理處產業夥伴。（照片由阿里山國家風景區管理處提供）

2022年台灣部落觀光成果嘉年華9/30登場　首度移師嘉義原鄉鄒族部落

部落小米酒特調。（照片由阿里山國家風景區管理處提供）
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