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協助台灣能源轉型！海能風電逾半數風機安裝完畢　水下基礎及海纜安裝作業全數完成　

海能風場：水下基礎結構由47串陣列海纜串聯，透過四條輸出海纜將電力傳送至陸上變電站。風場陣列海纜及輸出海纜的長度總和達114公里，所有海纜電壓均為69kV。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/02 09:42
管架式水下基礎與海纜安裝作業。（照片由海能風電提供）

管架式水下基礎與海纜安裝作業。（照片由海能風電提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）海能風電（Formosa 2）宣佈，其風場共47座管架式水下基礎及海纜安裝作業已全數完成，最後一組管架式水下基礎結構已安裝完畢，而海纜安裝作業則在昨(9/1)日完工。

海能風電表示，水下基礎結構是特別針對台灣外海的特殊地質條件及海氣象特性所設計，其中位處地震帶的環境因素也已納入考量。每組管架式水下基礎結構最重可達1,581噸，高達91公尺的高度更位居現今全球最高管架式水下基礎之列。47座管架式水下基礎安裝作業於今年4月至8月26日間執行完畢。

海能風電還說，支撐海能風場管架式水下基礎結構的基樁，直徑約為2.4公尺，重達277噸，長度約78.9公尺。188支基樁的打樁作業亦於今年8月稍早全數完工。

海能風場進一步說明，水下基礎結構由47串陣列海纜串聯，透過四條輸出海纜將電力傳送至陸上變電站。風場陣列海纜及輸出海纜的長度總和達114公里，所有海纜電壓均為69kV。

海能風電完工後的總裝置容量為376 MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。繼今(2022)年7月的工程進展後，海能風電把握所有可以進行施工的時段，穩定推進工程進度。目前海能風電團隊已完成27支、超過半數風機的安裝，其中有8座已開始送電，併入台電電網。

海能風電專案總監金明海（Michael Klingele）表示，此項工程進展展現出海能風電推動並協助實現台灣能源轉型的持續付出與不變承諾。他們十分驕傲能在堅守高標準環安衛規範下達成重要里程碑，更會將風場建設上的堅持，一路貫徹到未來的風場營運上。

海能風電（Formosa 2）由捷熱能源 ( JERA )、麥格理綠投資集團（Macquarie’s Green Investment Group）、上緯新能源（Swancor Renewable Energy）共同合作開發，其中麥格理綠投資集團獲得獨立運行投資組合公司科理歐永續能源的支持。海能風電專案總監金明海表示，由衷感謝專案團隊的努力與合作夥伴的支持，讓這項重要的里程碑得以實現。

協助台灣能源轉型！海能風電逾半數風機安裝完畢　水下基礎及海纜安裝作業全數完成　

管架式水下基礎安裝作業。(照片來源：海能風電提供)
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