〈時評〉中國無人機頻挑釁　國軍應研擬反制「灰色地帶」戰術

最近中國經常以無人機侵擾金門領空，在灰色地帶採取行動， 直到蔡英文總統下令下後，國軍終於擊落對岸的無人機， 未來中國採取類似的戰術只會愈來愈多， 一方面是要考驗我軍的應變能力，一方面也達到認知作戰的效果。

從美國眾議院議長裴洛西訪台前後那段時間， 中國不斷採取兩項策略，一是戰機頻頻試著飛跨海峽中線，以凸顯「 海峽中線不存在」的訴求， 另一個則是派出無人機在金門上空盤旋。

根據國防部公布「111年中共軍力報告」的內容， 對台行動包括認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、 奪占外離島、斬首行動、聯合火力打擊和全面進犯等。

無人機和海測船、漁船等，都是屬於灰色地帶的行動， 也就是這些表面上不屬於軍事武力，卻也能達到軍事作為，例如， 在南海一帶，中國常透過海上民兵，也就是漁船來進行偵蒐， 甚至可包圍其他國家的艦艇，這種標準「以民掩軍」的手法， 達到戰場經營的目的。

同樣的，無人機也是灰色地帶的一環， 利用民用航空器來接近要監偵的區域。各國的軍用無人機，從原本的偵察用途， 進一步成為訓練用靶機，再進化到可帶有攻擊武力。於此同時， 無人機的技術也被大量引進到非軍事領域，像是空中拍攝等。

因此，當第一眼看到無人機，很難馬上判斷是軍用或民用， 是否具有攻擊意圖，以及有無裝載攻擊武器，就算並未配裝武器， 它本身就是一架像是無人駕駛的神風特攻隊， 隨時都能展開自毀式攻擊。

面對複雜的台海情勢，雙方都以不開第一槍為原則，因此， 前陣子中共無人機侵門踏戶在金門上空挑釁時，軍方只能丟石頭、 發射信號彈來示警，迫使對方離開，但是效果不彰。因此， 蔡英文總統才會直接下令國防部，對無人機「 適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。」

蔡總統才下指令，軍方同一天傍晚對於無人機立刻開槍驅離， 隔了兩天，又發現一架不明民用空拍機，進入我方限制水域上空。 駐守部隊隨即示警驅離無效後，立刻進行防衛射擊、予以擊落。

利用灰色地帶展開軍事行動，是中國對台的戰術之一， 不論是無人機、漁船侵擾我方的情況，不會減少，只會與日俱增， 國軍應該跳脫傳統接戰思維，轉換觀念，研擬不同接戰作為， 才能因應台海情勢的種種變化。