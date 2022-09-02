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〈時評〉中國無人機頻挑釁　國軍應研擬反制「灰色地帶」戰術

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/09/02 00:03
不明民用空拍機1日進入金門獅嶼上空，駐軍示警驅離無效後，隨即擊落。圖為漢光實兵演練畫面。（金防部提供/中央社）

不明民用空拍機1日進入金門獅嶼上空，駐軍示警驅離無效後，隨即擊落。圖為漢光實兵演練畫面。（金防部提供/中央社）

最近中國經常以無人機侵擾金門領空，在灰色地帶採取行動，直到蔡英文總統下令下後，國軍終於擊落對岸的無人機，未來中國採取類似的戰術只會愈來愈多，一方面是要考驗我軍的應變能力，一方面也達到認知作戰的效果。

從美國眾議院議長裴洛西訪台前後那段時間，中國不斷採取兩項策略，一是戰機頻頻試著飛跨海峽中線，以凸顯「海峽中線不存在」的訴求，另一個則是派出無人機在金門上空盤旋。

根據國防部公布「111年中共軍力報告」的內容，對台行動包括認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首行動、聯合火力打擊和全面進犯等。

無人機和海測船、漁船等，都是屬於灰色地帶的行動，也就是這些表面上不屬於軍事武力，卻也能達到軍事作為，例如，在南海一帶，中國常透過海上民兵，也就是漁船來進行偵蒐，甚至可包圍其他國家的艦艇，這種標準「以民掩軍」的手法，達到戰場經營的目的。

同樣的，無人機也是灰色地帶的一環，利用民用航空器來接近要監偵的區域。各國的軍用無人機，從原本的偵察用途，進一步成為訓練用靶機，再進化到可帶有攻擊武力。於此同時，無人機的技術也被大量引進到非軍事領域，像是空中拍攝等。

因此，當第一眼看到無人機，很難馬上判斷是軍用或民用，是否具有攻擊意圖，以及有無裝載攻擊武器，就算並未配裝武器，它本身就是一架像是無人駕駛的神風特攻隊，隨時都能展開自毀式攻擊。

面對複雜的台海情勢，雙方都以不開第一槍為原則，因此，前陣子中共無人機侵門踏戶在金門上空挑釁時，軍方只能丟石頭、發射信號彈來示警，迫使對方離開，但是效果不彰。因此，蔡英文總統才會直接下令國防部，對無人機「適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。」

蔡總統才下指令，軍方同一天傍晚對於無人機立刻開槍驅離，隔了兩天，又發現一架不明民用空拍機，進入我方限制水域上空。駐守部隊隨即示警驅離無效後，立刻進行防衛射擊、予以擊落。

利用灰色地帶展開軍事行動，是中國對台的戰術之一，不論是無人機、漁船侵擾我方的情況，不會減少，只會與日俱增，國軍應該跳脫傳統接戰思維，轉換觀念，研擬不同接戰作為，才能因應台海情勢的種種變化。
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擊落

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