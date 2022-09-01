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台灣歌手謝和弦正式參選中正萬華區議員　三大政見喊話鄉親不用裝乖

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/01 21:11
謝和弦今（1）日正式登記參選台北市中正萬華區議員。（圖擷取自謝和弦臉書）

謝和弦今（1）日正式登記參選台北市中正萬華區議員。（圖擷取自謝和弦臉書）

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)歌手謝和弦今（1）日正式登記參選台北市中正萬華區議員，3大政見包含大麻合法化、紅燈區落地、及改裝機車合法化，要挑戰和其他候選人不同邏輯爭取選票。

綜合媒體報導，謝和弦今日在太太莉婭陪同下前往信義區公所正式登記參選，將投入中正萬華區議員選戰，謝和弦的選舉公報政見表格很精彩，學經歷欄目內寫上「當作台灣人塑膠做的謎因創始人」、「中國藝人蕭敬騰一生的宿敵」等，多處塗改處也被提醒要蓋印章。

為了呼應大麻合法化政見，謝和弦今（1日）選在下午4點20分前往登記參選，因為4月20日是國際大麻日，謝和弦摸著太太的肚皮透露參選動機，表示是因為有了女兒，才會有參選的念頭，因為想給下一代更好的環境，而選在中正萬華區，則是因為與自己的性質相符，且西門町年輕人多，也有很多Live House。

由於台灣現階段並未合法，會提大麻合法化是希望大家能關注這個議題，有呼麻前科的謝和弦表示自己不會違規，「隨時可以接受檢驗，每3個月都會去醫院驗尿。」

「中正萬華的鄉親朋友也不再需要裝乖」，他在臉書上表示，「用音樂完成夢想我已經做到了，我的下一步是要從政改變台灣！」目標是能讓社會上更多非主流民意的聲音能被聽見，甚至能真真實實的成為體制內的民意代表，用政府的力量來推動我們堅持的理想。

台灣歌手謝和弦正式參選中正萬華區議員　三大政見喊話鄉親不用裝乖
謝和弦於臉書秀出登記參選表格。（圖翻攝自謝和弦臉書）
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中正萬華
議員
大麻合法化

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