台灣數位部長唐鳳首場記者會　說明兩項前瞻計畫

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）數位發展部部長唐鳳今（1）日舉行首場記者會，說明第4期前瞻基礎建設中的兩項新計畫。

數位發展部於上月27日掛牌成立，部長唐鳳今日以視訊方式說明數位部在第4期前瞻基礎建設中的兩項新計畫，分別是在天災或戰時等緊急情況下仍確保有通訊網路可用的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，以及協助產業利用通訊傳播科技進行創新應用的「通訊傳播創新科技應用發展及基礎環境建置計畫」。

唐鳳指出，數位部主管的前瞻計畫，多為各部會第3期前瞻計畫移撥到數位部持續執行的第4期計畫，數位部在第4期提出兩項新計畫，一是通訊網路應變韌性計畫，一是通傳創新應用計畫。

唐鳳說，在通訊網路應變韌性計畫方面，目的是要確保各種緊急狀況發生時，若海纜、行動網路、固網等既有通訊系統遭到破壞時，我國通訊網路仍可藉由非同步軌道衛星，使必要的應變訊息仍可於國內外傳遞，例如視訊會議、網路電話、直播系統等。

考量非同步軌道衛星還沒有在台灣提供商用服務，以PoC（概念性驗證）方式來做實體的概念驗證，數位部將在國內各縣市約700多處及3個國外站點，設置非同步軌道衛星設備，驗證非同步軌道衛星提供應變通訊服務的可行性。

由於第4期前瞻計畫是以兩年為一期，通訊網路應變韌性計畫112年編列新台幣3億元，113年編列2.5億元，共計5.5億元。

唐鳳表示，第二項計畫是通傳創新應用計畫，要做好通訊傳播科技創新應用的基礎環境，孕育民眾有感應用服務，並輸出國際市場，目標是能夠「提升社會價值暨產值達100億」，也就是說，希望這些通傳應用創造出的社會價值，例如節省時間或是改善服務流程，都可以用新台幣換算出價值。

唐鳳舉例說明，像是聽障或語障的朋友，目前如果要打電話或是接電話會有些困難，這時透過提供即時媒合的手語翻譯服務（VRS），正是通傳創新。這項服務很難估算產值，但一定有社會價值，這個社會價值也應該可以用貨幣來計算。

她指出，通傳創新應用計畫就是希望跟全民一起發想，如何透過新興的低延遲、高頻寬的通傳應用，做出一些高社會價值、也有產值，而且未來可以跨境遞送服務的應用項目。預計將向民間廣徵至少100案構想，從中至少挑出社會價值特別高的10案來做。

通傳創新應用計畫同樣屬於2年期的第4期前瞻計畫，112年編列6億元，113年編列7億元，一共是13億元。

另外，對於今天有學者提出民間版媒體跟數位平台強制議價法草案，並建議主管機關為數位部，唐鳳對此表示，行政院政務委員吳政忠已經在協調相關部會的分工，她先前與媒體交流時也有提到，數位部的目標就是確保各行各業的共榮發展，新聞業如果需要數位轉型來因應這些大型跨境數位平台的挑戰，「這個絕對是我們的工作」。

唐鳳說，在吳政委的協調下，數位部會對大型跨國數位平台的廣告投放業務進行整體性了解，並探訪新聞業因此面臨的關鍵問題，偕同相關各部會共同協助新聞業者，與大型數位平台業者展開平等對話。至於外界有傳言指唐鳳本人對媒體議價議題不感興趣，唐鳳回應，政府施政不是根據個人興趣，數位部業務包括推動各行各業的數位轉型，後續若有具體做法會再適時對外說明。

面對外界與部分立委質疑數位部預算「經費浮濫」的部分，唐鳳今天也再次強調，數位部含兩署112年公務預算約57億元，只占行政部門總預算2兆7191億元的一小部分，而且其中含各部會移撥業務與預算約32億元。數位部依法編列預算，接受立法院監督，絕無「經費浮濫」情形。數位部不管是出國計畫、委辦計畫、捐助計畫，內容與項目都明確列於預算書中，只要完整查閱預算書，就能清楚得知用途。