台北白晝之夜士林跨夜登場　四大展區三種玩法搶先看！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)本屆臺北白晝之夜將於10月1日傍晚6時至2日清晨6時舉辦，以士林為舞台，並以「士林大戲院」Welcome to the Grand Shilin Theater為主題，於四大展區登場。

今年以「士林大戲院」主題，主視覺由近年各大活動視覺統籌的顏伯駿帶領三頁文團隊進行規劃，由圓形的多重切割為造型基礎，將城市符碼、街廓意象、時間限定、虛實跨域等元素融入分割畫面，不論是經典的電影片頭環狀倒數計時器、相機鏡頭、月亮、時鐘，甚至臺北表演藝術中心的銀色球體，以圓形象徵白晝之夜於12小時裡的多重探境。

色彩計畫描繪日落至日升時段，在天色的魔幻多彩與士林的繁華光景互映之下，詮釋今年白晝之夜穿梭於天造與人造之間的場域個性。字體設計以Nuit Blanche 為基礎轉換成各式代表今年主題的符碼，期待透過解讀的過程立體化白晝之夜在士林的想像。這次主視覺擔任整合應用角色，在文宣、網頁體驗以及現場公共工程系統創造更整體的虛實體驗感受，​讓虛實介面於不同載體透過視覺引導更為多樣豐富。

四大展區包括：甫開幕的臺北表演藝術中心，充滿科幻感的造型打破劇場標準型式，展現多元包容性，這座匯聚創意能量的藝文樞紐，穿越建築與未來劇場之間，期待在此場域打開民眾的想像力；士林夜市是臺北市最具規模的夜市之一，更是庶民生活的象徵，在此貫穿幾代人的生命、生活與記憶，多件互動作品在此展演，藉此深掘士林夜市的文化底蘊；士林官邸公園具備的歷史意義與官方象徵，經時代轉型為大眾休閒生活的一環，除了觀光旅遊價值，更肩負歷史教育使命，期待民眾在此進行場域思辨，屬於大人的史詩童話將在此展開；臺北科學藝術園區則是將「臺灣科學教育館」、「天文館」、「兒童新樂園」及「美崙公園」整合成一座「臺北科學藝術園區」，結合科學、推理、教育，一段奇幻冒險在此上演。

今年更是首度推出三大體驗模式，跟以往逛展模式相當不一樣，結合線上與線下，模式1：現場體驗-來士林集合：民眾可以走出家門造訪活動現場，自由遊走城市巷弄親自跟作品接觸；模式2：線上體驗-就想待在家：在家線上體驗，觀眾只要用電腦登入互動型網站，就能輕鬆走進2022白晝之夜士林地圖，由晝夜站長帶領，模擬遊走每一件藝術作品，輕鬆在家逛展；模式3：現場X線上-虛實新體驗：邀請現場的觀眾打開手機登入LINE白晝之夜官方帳號，即時推播個人任務，透過任務帶你爬梳許多你不知道的士林，更藉由任務引導你與藝術作品互動，讓逛展的體驗更加新鮮有趣。

2022 台北白晝之夜

時間：2022年10月1日（六）6 pm 至10月2日（日）6 am

地點：台北市士林區-臺北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園、臺北科學藝術園區

交通：劍潭站 1 號出口或士林站 2 號出口