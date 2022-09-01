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台灣海尼根首度攜手春池玻璃打造限量「里程杯」　實踐循環經濟讓永續走入日常

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/01 19:43
海尼根回收廢玻璃瓶打造「海尼根永續星釀里程杯」。（圖/海尼根）

海尼根回收廢玻璃瓶打造「海尼根永續星釀里程杯」。（圖/海尼根）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)海尼根與春池玻璃合作，首度利用回收玻璃打造「海尼根永續星釀里程杯」，自即日起於家樂福限定消費滿額即贈。

海尼根透過新聞稿表示，每一只「海尼根永續星釀里程杯」的旅程都是由消費者開始，透過妥善的回收處理，經粉碎、高溫熔燒成液態玻璃、入模壓鑄、取出後根據老師傅的經年累月紮實的經驗判斷是否合格，才能進入冷卻。過程中只要遇上一點小瑕疵，都難逃老師傅的眼睛。外型以海尼根的經典綠搭配令人眼睛為之一亮的星星浮雕圖騰，清透質感不僅可為炎熱夏季飲品增添些許清涼！

海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示，「我們2016年起積極投入店家回收計畫，今年首次嘗試創新玻璃『再製』，結合在地知名玻璃回收製造工廠-春池玻璃，透過春池老老師傅的手藝，打造每一只獨一無二的『里程杯』，透過通路重返消費者手中，也是踏出實踐循環經濟的一步。」

家樂福企業永續總監蘇小真表示，就像家樂福影響力概念店（Carrefour Impact）的訴求：負責任消費將提供給下一代更好的永續生活；從源頭包裝到消費贈品可以結合在循環的概念底下，不僅能讓永續更容易走入日常，對於提高消費者的永續意識與行動也有正面幫助。

即日起至9/13於家樂福只要購買海尼根品牌全系列產品滿499元，即可獲得「海尼根永續星釀里程杯」一只，數量有限換完為止。

更多活動資訊請至海尼根官方FB查詢
海尼根
春池玻璃

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