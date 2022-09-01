百萬助學金點亮皇冠海岸新二代　偏鄉新住民子女戴上自信皇冠迎未來

用愛點亮希望，今(1)日(前)益富實業股份有限公司陳盈蓉副總經理，透過捐贈馬偕醫學院百萬元助學金，培力新北市參與「新住民二代培力光榮計畫」學生，攜手協助北海岸及東北角新住民子女教育。陳盈蓉前副總經理於罹癌住院期間，感念馬偕醫院團隊視病猶親的照顧，發願捐贈百萬助學金，期盼這份心意支持與鼓勵新住民子女，未來能成為醫事服務專業人員並發揮自我潛能回饋社會。
新北市幅員遼闊，從淡水至貢寮全長100多公里的北海岸及東北角是全臺最美的海岸線。「皇冠海岸線」沿岸的學校串成一線，彷彿一顆顆閃亮的珍珠鑲嵌在皇冠上。在今日的捐贈活動中，播放皇冠海岸成長紀錄片《成長進行式》揭開序幕，紀錄片呈現參與光榮計畫學生有笑、有淚的成長故事；學生代表並在現場獻唱《隱形的翅膀》，感謝捐贈者猶如給他們一雙翅膀，遨遊在更寬廣的天空。
侯友宜市長表示，這筆珍貴的經費運用在偏鄉學生的教育，啟發新住民子女潛能，讓他們更有自信地在未來的舞台揚才展能。新北市自2020年起，以「產官學」合作模式推動光榮計畫，善用新住民子女「雙語言、跨文化」優勢培育新住民子女，開設多元課後社團及營隊，如小提琴、拼布縫紉及程式設計等課程以培育一技之長，至今已有30校參與，並持續增加中。
馬偕醫學院賴允亮董事長致詞表示，陳盈蓉前副總經理住院期間多次表達欲回饋社會心願，她觀察到許多新住民第一代來台擔任看護工作，支持許多家庭走過最煎熬的時刻，若第二代有機會接受更好的教育，成為專業醫護團隊一員，她將無比欣慰。因此將這筆善款用於皇冠海岸新住民子女，提供課後輔導、寒暑期醫學營及品格衛教營隊等課程，啟發學童對醫學的興趣，未來有機會進入醫事服務職場幫助更多人，賴允亮董事長也希望社會各界也能共襄盛舉，關注偏鄉教育，為孩子開創無限寬廣的機會。
教育局長張明文表示，「皇冠海岸新二代培力光榮計畫」為本市2030新住民十年願景「樂學一條龍」政策之子計畫，為提升新住民子女相關技能，將與產官學民持續合作，關懷偏鄉教育，期許能培育新住民子女發展天賦潛能，戴上屬於自己的皇冠，昂首未來，讓生命閃閃發亮。請上國際教育資訊網觀賞皇冠海岸《成長進行式》:https://www.international-education.ntpc.edu.tw/ischool/publish_page/374/
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供