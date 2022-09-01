百萬助學金點亮皇冠海岸新二代　偏鄉新住民子女戴上自信皇冠迎未來

用愛點亮希望，今(1)日(前)益富實業股份有限公 司陳盈蓉副總經理，透過捐贈馬偕醫學院百萬元助學金， 培力新北市參與「新住民二代培力光榮計畫」學生， 攜手協助北海岸及東北角新住民子女教育。 陳盈蓉前副總經理於罹癌住院期間， 感念馬偕醫院團隊視病猶親的照顧，發願捐贈百萬助學金， 期盼這份心意支持與鼓勵新住民子女， 未來能成為醫事服務專業人員並發揮自我潛能回饋社會。

新北市幅員遼闊，從淡水至貢寮全長100多公里的北海岸及東北 角是全臺最美的海岸線。「皇冠海岸線」沿岸的學校串成一線， 彷彿一顆顆閃亮的珍珠鑲嵌在皇冠上。在今日的捐贈活動中， 播放皇冠海岸成長紀錄片《成長進行式》揭開序幕， 紀錄片呈現參與光榮計畫學生有笑、有淚的成長故事； 學生代表並在現場獻唱《隱形的翅膀》， 感謝捐贈者猶如給他們一雙翅膀，遨遊在更寬廣的天空。

侯友宜市長表示，這筆珍貴的經費運用在偏鄉學生的教育， 啟發新住民子女潛能，讓他們更有自信地在未來的舞台揚才展能。 新北市自2020年起，以「產官學」合作模式推動光榮計畫， 善用新住民子女「雙語言、跨文化」優勢培育新住民子女， 開設多元課後社團及營隊，如小提琴、 拼布縫紉及程式設計等課程以培育一技之長，至今已有30校參與， 並持續增加中。

馬偕醫學院賴允亮董事長致詞表示， 陳盈蓉前副總經理住院期間多次表達欲回饋社會心願， 她觀察到許多新住民第一代來台擔任看護工作， 支持許多家庭走過最煎熬的時刻，若第二代有機會接受更好的教育， 成為專業醫護團隊一員，她將無比欣慰。 因此將這筆善款用於皇冠海岸新住民子女，提供課後輔導、 寒暑期醫學營及品格衛教營隊等課程，啟發學童對醫學的興趣， 未來有機會進入醫事服務職場幫助更多人， 賴允亮董事長也希望社會各界也能共襄盛舉，關注偏鄉教育， 為孩子開創無限寬廣的機會。

教育局長張明文表示，「皇冠海岸新二代培力光榮計畫」為本市20 30新住民十年願景「樂學一條龍」政策之子計畫， 為提升新住民子女相關技能，將與產官學民持續合作， 關懷偏鄉教育，期許能培育新住民子女發展天賦潛能， 戴上屬於自己的皇冠，昂首未來，讓生命閃閃發亮。 請上國際教育資訊網觀賞皇冠海岸《成長進行式》:https:/ /www.international-education. ntpc.edu.tw/ischool/publish_ page/374/

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供