擘劃「創新」、「韌性」、「永續」新未來　集保提五大行動方案

集保結算所作為金融市場的後台，30餘年來耕耘服務整體市場，近年亦配合主管機關「資本市場藍圖」與「公司治理藍圖」等多項政策推動，除逐步將既有業務數位化，亦持續規劃多元數位化業務，集保的各項「線上、數位、免臨櫃」服務，要讓投資人可以「多用網路，少用馬路」，以優化金融交易流程、提升投資人體驗，進而推動金融市場生態圈的共生共榮。

集保結算所董事長朱漢強指出在「創新」、「韌性」、「永續」策略方向下，集保結算所的定位已從後台漸漸轉型為中台，近年來更是在永續報告書中，立下3大願景，首先為打造金融服務樞紐，期能提升業務運作效率，降低市場成本；再者，致力發展普惠金融，提升金融服務的可及性；第三為協助國家金融市場監理，發揮數位金融科技的功效。

朱董事長並提及現在公司同仁「心中都有數」，這個數是「數位」的數及「數據」的數，在這個概念下，集保接下來將落實在5大具體行動方案上，「深耕基金市場多元服務」、「發展股務4e服務」、「接軌ESG永續投資趨勢」、「複委託跨境保管服務」以及「強化資安韌性」。

深耕基金市場多元服務

集保未來幾年將深耕基金市場，以打造基金服務生態系。首要之務就是建置「境內基金集中清算平臺」，將目前市場「多對多」的匯款作業，轉換為「多對一、一對多」形式，也就是說，現行超過50家的銷售機構（如銀行信託）須各自對24家保管銀行、超過3500個基金專戶分別匯款，未來將改為由集中清算平臺作為中間樞紐，讓銷售機構只要將金流匯入平臺，再由平臺匯自各基金專戶，提升作業效率。

國內基金市場藉由此標準化、自動化的服務平臺，不但強化臺灣基金後臺基礎建設的韌性，並可降低業者作業成本。該平台計畫業在今年5月獲得主管機關核准與大力支持，未來將分3階段進行，預計明年將率先推出包括投信和銷售機構的B2B總額收付，後年則拓展至B2C，2025年研議推出淨額集中清算之可行性。

集保不僅建置集中清算平臺來深耕基金市場，朱董事長指出同時將「優化基金資訊觀測站」，包括打造ESG基金揭露專區、普惠金融教育專區，以及基金資訊交換中心；特別是教育專區部分，集保將與子公司基富通合作推廣基金理財教育。此外，集保也充分運用4年累積的大數據經驗來深化基金監理分析，包括擴大申報資訊且標準化格式、導入AI協助監理及強化基金曝險分析等，以協助主管機關做好管理與監理，進而保障投資人權益。

發展股務4e服務

股務4e服務包括電子投票（e-Voting）、股東會視訊會議平台（e-Meeting）、股務訊息電子化通知（e-Notice）及股東會紀念品電子化（e-Gift），期能透過這些服務，推升股東會多元數位發展，提供投資人更便捷的數位體驗。

朱董事長表示集保結算所提供e-Voting服務已10餘年，今年投票率約60%、外資電子投票率則是98%，明年將強制興櫃公司全面使用。在電子投票運作多年的基礎上已完成建置e-Meeting，今年是制度正式上路的第一年，共有72家公司採用，明年3月預計要推出3.0新版平臺服務。集保的股務服務未來將延伸至e-Notice，預計明年中將先推出股利電子化通知，通知渠道包括集保e手掌握和電子郵件等；接下來也將研議提供e-Gift服務，今年將展開相關調查研究，期能降低公司及股代機構等發放紀念品的作業成本。

接軌ESG永續投資趨勢

隨著ESG永續投資成為市場顯學，集保結算所前於2020年率先推出多元ESG資訊揭露服務，提供多家主要ESG研究機構編製之ESG評分數據予國內發行公司、機構投資人與一般投資人，除原已收錄富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics等，今年再納入S&P ESG數據，幾乎全球大型ESG資料庫已全數網羅。朱董事長表示集保結算所除持續增進ESG 評分資訊外，將再提供投資組合永續績效報告，並研議發展本土投票顧問機構之可行性及建置逐案投票揭露系統，以協助投資人進行投票，公私協力推動永續金融。

「複委託跨境保管服務」

集保結算所將與證交所分工合作，規劃建置「複委託保管服務平臺」，負責後臺款券保管帳務管理，搭配證交所的「聯合徵信平臺」和「風控監理資訊平臺」，將充分發揮業務上分工、策略上合作及資源上共享的綜效。朱董事長指出集保已有跨境保管外國債券多年的經驗，相信未來亦能運用在複委託的證券、ETF及固定收益商品上，且規劃單一結算保管機構提供服務，不僅保障投資人資產安全，進而擴大證券商業務規模，並能落實風險控管，掌握相關監理資訊，臺灣資本市場可望邁向另一里程碑。

「強化資安韌性」

最後一個具體行動方案，也是身為國家關鍵基礎建設的集保結算所相當重視的，集保結算所因應國際情勢與數位風險，透過主動資安監控及自動化工具，持續提升金融資安聯防，精實資安治理，強化資安防護、積極培育資安人才，並透過協助證期業者強化資安意識與事件應變處理能力，進而穩定臺灣資本市場運作，讓投資人安心信賴。朱董事長特別強調不只是集保自己要做好資安防護，金管會旗下證券周邊單位F4也會情資分享，做好資安聯防，甚至擴及其他周邊單位進行多線聯防，因為脣齒相依，需要各司其職，才能提高國家整體資安防護韌性。

集保結算所核心理念除了「創新」，其實還涵蓋「創舊」；「創新」，係以新思維、新技術推動市場創新，而「創舊」，則是勇於突破框架，持續優化傳統核心業務，提升營運效能；並在「利他共好」的概念下，集保結算所積極扮演建設性的關鍵角色，在金融基礎建設上，拓展跨域應用場景，實踐臺灣永續金融的願景。