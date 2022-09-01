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步上海後塵 成都封城 2千1百萬人口全市核酸檢測

上海2千5百萬人，經歷了兩個月的封城地獄。成都真的只會封四天嗎？

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/01 17:03
成都（圖／Unsplash <a href="https://unsplash.com/@zzpsok">Zain Lee</a>）

成都（圖／Unsplash Zain Lee

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國再有大都戶進入大規模封城，為了貫徹清零政策，確保秋天的中共二十大能順利進行，四川首府、政治經濟中心成都，1日起高達2,100萬人不得任意出門，展開為期四天的全市COVID核酸檢測。

9月1日18時起，除了必要的核酸篩檢，所有人不得外出，每戶每日僅可派一人出門採買民生物資，出入社區必須取得同意。除了維持生活與城市運行的產業，一般企業員工須居家辦公。此外，僅超市、醫療機構、電商、餐飲業等店家可繼續營運，其他暫停營業。七成航班被砍。居民非必要不得離開成都，須憑24小時內陰性報告方能踏出城市一步。

根據路透，這是繼上海封城兩個月後，再有如此大規模的城市被迫停擺。官方雖稱全市核酸篩檢進行至4日，但會否如期結束還難說，畢竟從其他城市的例子來看，延長封城的比比皆是。

CNN報導，傳染力更強的Omicron變異株，對中國一寸不讓的動態清零方針構成威脅。過去十天以來，就有31座省分地區通報新案例。在南方科技大鎮深圳，就關閉了有著「中國電子第一街」稱號的華強北商業區。大連、石家莊、西寧等地也施加了程度不一的封城令。

毫無商量餘地的封鎖措施，重創中國經濟。7月失業率來到歷史新高，每5個年輕人就有1人失業。然而，為了確保訂於10月16日召開的二十大能萬無一失，地方官員寧可承受民怨，也不願承擔疫情擴大的風險。習近平預計將在這次中共全國代表大會中，獲得第三任總書記任期，這領導人的寶座，還能再坐穩5年。

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成都
中國
封城
上海
深圳
維穩
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核酸檢測

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