悍將、勇士首度聯名主題日　北富銀號召球迷一起同樂

中華職棒下半季賽程火熱進行中，富邦悍將於9月3日、4日將首度 與富邦勇士舉行聯名主題日活動， 台北富邦銀行除推出多項金融優惠，更號召球迷進場為悍將加油， 穿上「悍將x勇士聯名球衣」一同捍衛主場。

聯名主題日現場除有精采比賽之外， 也將邀請富邦勇士球員前來開球， 球迷購買熱區門票並出示內野熱區有價票券即可領取「 勇將籃球背心」乙件，9月3日將贈送與悍將假日球衣「日曜藍」 相呼應的「火焱藍」籃球背心，9月4日則贈送以「火焱藍」 為勾邊點綴的「閃耀黑」籃球背心。 主題日現場也將推出各式跨界聯名周邊商品，值得球迷珍藏。

北富銀呼籲球迷除了進場支持富邦悍將，也可以申辦富邦悍將悠遊簽 帳金融卡或勇士悠遊簽帳金融卡場外應援，即日起線上新開立「 奈米存」數位帳戶，即可擁有悍將聯名或勇士聯名簽帳金融卡卡面， 且2022年底前，新開立「奈米存」數位帳戶並完成三項指定任務 中的任一項，包括完成投資風險偏好問卷、 簽帳金融卡綁定指定行動支付並完成一筆消費、 約定為證券交割帳戶，即可於任務完成次月起享有年利率2%台幣優 惠活儲，利率優惠期間至2023年6月30日止， 優惠額度為新台幣5萬元，2022年底前開戶完成還可立即享有每 月10次跨提跨轉免手續費。

富邦悍將悠遊簽帳金融卡及勇士悠遊簽帳金融卡深受年輕球迷朋友的 喜愛，北富銀統計，持卡人當中超過半數為35歲以下族群， 且休閒、旅遊及餐飲相關消費高達4成，顯示卡友年輕活力的一面； 此外，女性持卡人的比例亦高達52%，凸顯應援運動不分性別。 北富銀表示，即日起至10月31日止， 喜歡衝現場觀賽的球迷朋友， 只要於悍將主場新莊棒球場指定店家使用LINE Pay綁定悍將簽帳金融卡或勇士簽帳金融卡付款，就可享LINE POINTS最高8%回饋；綁定悍將信用卡付款，還可享LINE POINTS最高11%回饋。

對於無法親臨現場的悍將、勇士球迷，北富銀表示，凡於9月2日至 9月5日期間到金色三麥、HOOTERS、FRIDAYS、CH ILI’s等美式運動餐廳透過大螢幕觀看球賽轉播， 使用悍將聯名信用卡、悍將簽帳金融卡、勇士簽帳金融卡刷卡結帳， 可享10%刷卡金回饋，活動限量500名，每戶回饋上限新台幣2 00元。隨著外送管道越來越便利， 球迷也可拿起手機到外送平台點餐， 在家就能輕鬆舉辦球賽直播派對，和親友們一同欣賞球賽， 北富銀也提供加碼優惠，即日起至10月15日， 以勇士簽帳金融卡至Uber Eats或foodpanda首刷3筆188元即可享全家100 元抵用券，限量3,000名。