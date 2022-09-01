聯合國人權紀錄中國對新疆穆斯林施酷刑 將構成國際罪行

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）聯合國人權理事會週三（31日）最新人權報告顯示，中國在新疆維吾爾自治區對當地人與穆斯林民族的歧視性拘留恐違反「反人類罪」，報告也列舉其最近嚴重侵害人權的行為與虐待、酷刑模式。

根據美聯社，人權理事會這份長達48頁的報告已經讓外界等候非常久才終於發出，報告也要求聯合國對於中國主張「剷除恐怖主義」實質卻違反人權的迫切關注。

聯合國人權事務負責人巴舍萊(Michelle Bachelet)指出，她不理會中國多次要求聯合國隱瞞此份報告，在這之前她曾於5月前往新疆進行訪問，卻被北京指控這個訪問是抹黑中國的行動。

這份報告很大程度地證實了維權團體與其他媒體對於中國新疆人權的報導，也彰顯受害者與其家屬的說詞受到聯合國的支持。

聯合國的報告指出，在2017年至2019年期間，中國主張「打擊恐怖主義和極端主義」的政策，並認為新疆發生了「嚴重侵犯人權」的恐怖主義行為，其中特別提到了維吾爾人和其他以穆斯林為主的社區。

報告也點出北京所謂職業培訓中心內的「虐待模式」，是中國為促進該地區經濟發展的計劃中的一部分，並舉出有可信度的酷刑或虐待指控，包括性暴力案件。

最重要的是，報告警告中國在新疆對人民進行「任意和歧視性拘留」，這些剝奪他們基本權利的行為可能構成國際罪行，特別是反人類罪，又稱危害人類罪。

報告呼籲中國釋放所有被拘留的個人，並交代失蹤者的下落。該報告部分內容來自之前曾被拘留者，或其他熟悉8個拘留中心的人的採訪。

人權辦公室表示，無法證實新疆拘留營中有多少人被拘留的估算，但在2017年至2019年期間確實有大規模的拘捕，而在過去五年中，中國政府估計已將數百萬或更多的維吾爾人和其他民族拘禁在監獄或集中營系統。

報告指出，北京已經關閉了許多集中營，但仍有數十萬人因毫不具體的秘密指控而繼續在監獄中苦苦掙扎。

報告也說，中國刑法對恐怖主義、極端主義及公共安全罪行的定義模糊不清且範圍甚廣，因而尤其令人擔憂，這可能使犯有輕微罪行或參與受國際人權法保護的活動的人，同樣遭到長時間監禁。

對於這份報告，中國回擊聯合國漠視新疆各族人民在人權方面所取得的成就，並指基於反華勢力編造的虛假信息及謊言，歪曲中國法律，大肆抹黑中國，干涉中國內政。

此外，美國等西方國家指責北京在新疆犯下種族滅絕罪行，但這份報告完全沒有提到種族滅絕。

這份報告是巴舍萊卸任前最後一份報告，週四時她在辦公室發表聲明說，她希望盡最大努力處理上週從中國政府收到的回應和意見。

她也呼籲國際社會不要為了政治目的將真正、嚴重的人權問題作為工具，而是要努力支持、保護和促進人權。

人權觀察中國部主任理查森（Sophie Richardson）說，這個調查結果解釋了為什麼中國政府竭盡全力阻止巴舍萊新疆報告的發表，因為該報告揭露了中國全面侵犯人權的行為。

理查森也督促47名成員組成的人權理事會（下屆會議將於9月召開）調查這些指控，並追究責任。