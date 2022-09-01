登記參選桃園市長　鄭寶清：改變對台灣才有利

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）民進黨前立法委員鄭寶清今（1）日上午登記參選桃園市長，桃園選戰「四腳督」正式形成！針對恐遭民進黨依黨紀開除黨籍之事，鄭寶清直言，在預料之內，「很多前輩也早就被開除了」。

鄭寶清上午在支持者陪同下，到桃園選舉委員會登記參選並接受媒體聯訪。他表示，民進黨創黨精神追求民主、法治、自由、人權，這是對抗中國最好利器，但現在變成一人一派威權體制、密室協商。

他說，希望大家一起讓台灣留下民主火種，這是場代表勇敢、誠信的選舉，讓桃園再次成為民主聖地。

鄭寶清強調，他生長在桃園，死了也會葬在桃園。在桃園從政、對這塊土地有感情，會盡所有力量讓桃園往前走，相信年輕人和知識分子會知道改變對台灣、桃園才有利。

針對前立委鄭寶清登記參選，民進黨發言人謝子涵回應，依照民進黨《公職候選人提名條例》以及《紀律評議裁決條例》如有黨員違紀參選，將由中央評議委員會於十日內從嚴議處，應予除名處分。

謝子涵表示，民進黨的提名制度行之有年，由全代會透過民主程序通過提名制度，並由主席蔡英文召集黨內最有公信力、最有選舉經驗的成員組成選對會來討論人選。

謝子涵表示，依據民進黨公職候選人提名條例第十二條，違紀參選者或不參選者，第三條第一、二、三類，逕由中央評議委員會，同條第四、五類逕由縣市黨部評議委員會於候選登記截止後，十日內從嚴議處。根據紀律評議裁決條例第十二條，本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分。