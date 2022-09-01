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關島台灣辦事處二度參加美國商機日　力促台美雙邊投資經貿合作

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/01 15:29
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）與商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl）參觀關島投資介紹區...

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）與商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl）參觀關島投資介紹區...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）關島台灣辦事處今年二度參加美國商機日，由美國在台協會處長孫曉雅領軍美國亞利桑納州訪問團，今年共計109家公司報名。

關島台灣辦事處 (Guam Taiwan Office, GTO) 31日前往美國商機日，經濟部政務次長陳正祺、美國在台協會 (AIT) 處長孫曉雅 (Sandra Oudkirk)，以及亞利桑納州州長杜希 (Hon. Douglas A. Ducey) 率領的美國亞利桑納州訪問團皆親臨現場，隆重為本年度的活動揭開序幕。關島台灣辦事處亦在活動中表現亮眼，吸引50家以上公司駐足了解並進行一對一洽談，也為日後關島MICE旅遊的復甦帶來序曲。

為協助經濟部力促臺美雙邊投資經貿合作，美國各州政府辦事處協會 (ASOA) 積極參與投資商機說明會，除了共計 10個州政府在台代表以簡報介紹各州投資環境和商機，重量級嘉賓還包括：國際貿易局副局長李冠志、投資業務處經濟參事謝秀萍、商務組組長歐德瑞(Brent Omdahl)、商務組副組長謝貝晴 (Betsy Shieh)、外貿協會黃志芳董事長，以及ASOA會長嚴樹芬 (Felix Yen)。整體活動相當熱絡，關島更趁此機會向眾多嘉賓介紹當下旅遊環境以及獨樹一格的MICE旅遊，鼓勵更多行號與團體前往關島度假與舉辦商務活動，而一對一實體洽談會更持續到活動結束都還有投資者積極詢問。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示，「我們很高興有機會能二度參與聲譽卓越的美國商機日，替關島與台灣經濟部、AIT夥伴等建立並維持良好關係。」　

ASOA會長暨關島台灣辦事處處長嚴樹芬 (Felix Yen) 表示，「而關島與台灣位置鄰近性、僅2小時的時差，且關島居民對亞裔人士的高度友善等，對於投資及企業旅遊都是相當有利的條件，我們歡迎廠商與民眾對關島進行任何形式的造訪與投資，以及進行MICE旅遊。」
關島台灣辦事處

更新時間 : 2022-09-01 18:28 GMT+08:00

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