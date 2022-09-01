關島台灣辦事處二度參加美國商機日　力促台美雙邊投資經貿合作

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）關島台灣辦事處今年二度參加美國商機日，由美國在台協會處長孫曉雅領軍美國亞利桑納州訪問團，今年共計109家公司報名。

關島台灣辦事處 (Guam Taiwan Office, GTO) 31日前往美國商機日， 經濟部政務次長陳正祺、美國在台協會 (AIT) 處長孫曉雅 (Sandra Oudkirk)，以及亞利桑納州州長杜希 (Hon. Douglas A. Ducey) 率領的美國亞利桑納州訪問團皆親臨現場， 隆重為本年度的活動揭開序幕。 關島台灣辦事處亦在活動中表現亮眼，吸引50家以上公司駐足了解 並進行一對一洽談，也為日後關島MICE旅遊的復甦帶來序曲。

為協助經濟部力促臺美雙邊投資經貿合作，美國各州政府辦事處協會 (ASOA) 積極參與投資商機說明會，除了共計 10個州政府在台代表以簡報介紹各州投資環境和商機， 重量級嘉賓還包括：國際貿易局副局長李冠志、 投資業務處經濟參事謝秀萍、商務組組長歐德瑞(Brent Omdahl)、商務組副組長謝貝晴 (Betsy Shieh)、外貿協會黃志芳董事長，以及ASOA會長嚴樹芬 (Felix Yen)。整體活動相當熱絡， 關島更趁此機會向眾多嘉賓介紹當下旅遊環境以及獨樹一格的MIC E旅遊，鼓勵更多行號與團體前往關島度假與舉辦商務活動， 而一對一實體洽談會更持續到活動結束都還有投資者積極詢問。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示，「 我們很高興有機會能二度參與聲譽卓越的美國商機日， 替關島與台灣經濟部、AIT夥伴等建立並維持良好關係。」

ASOA會長暨關島台灣辦事處處長嚴樹芬 (Felix Yen) 表示，「而關島與台灣位置鄰近性、僅2小時的時差， 且關島居民對亞裔人士的高度友善等， 對於投資及企業旅遊都是相當有利的條件， 我們歡迎廠商與民眾對關島進行任何形式的造訪與投資，以及進行M ICE旅遊。」