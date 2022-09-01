劉亞仁領銜主演Netflix電影「急速首爾」　上映五天衝進排行第四名

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）26日於Netflix上映的動作電影「急速首爾」不僅在南韓，在世界各地都受到了觀眾的熱烈迴響，根據31日Netflix TOP 10排行榜，急速首爾在上映後的五天內就佔據了非英語類電影類別中第四名，在韓國、台灣、日本、泰國等10個國家則是擠進了TOP10排行榜中。

急速首爾由以電影「收屍人」獲得許多電影大獎的影帝劉亞仁、「機智牢房生活」、「哈囉掰掰，我是鬼媽媽」的李奎炯、「請回答1988」、「嫉妒的化身」高庚杓、Wanna one邕聖祐及「人性課外課」朴柱炫領銜主演，在劇中扮演著一群時尚的年輕人，組成「上水洞至尊小隊」，協助一名檢察官，以臥底身分幫助政商界的大人物運送秘密資金，並找出他們的犯罪證據。雖是部犯罪電影，但也充滿著友情，又給觀眾帶來許多笑聲。

電影內容以1988年漢城奧運為背景，電影中除了能感受到劉亞仁在首爾街頭飆車的快感，還加入了許多1988年當時流行的事物，劇中演員們的穿搭皆是80年代的流行元素，例如adidas貝殼鞋及運動套裝、casio金錶和金項鍊等，甚至還可看見當時最流行的進口車品牌及型號，相信能勾起不少80年代生的回憶。

另一大亮點為男團Winner團員宋旻浩（Mino）的演出，這部電影充滿著復古嘻哈元素，而宋旻浩也是現代的嘻哈代表之一。這是他出道10年來第一次以演員身分亮相，電影上映前就讓許多粉絲非常期待他的表現，電影中的OST《CITY+++》即是宋旻浩及嘻哈二人組Dynamic Duo的Gaeko所共同創作的，音樂MV已在31日公開，獲得了許多好評。

宋旻浩表示，很感謝這部電影委託他製作這首主題曲，他帶著很大的責任感製作了他首部電影演出的原聲帶，因為自己有參與演出，很熟悉也了解劇情內容，因此才能做出了非常具有「急速首爾」感的歌曲。