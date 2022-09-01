Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

劉亞仁領銜主演Netflix電影「急速首爾」　上映五天衝進排行第四名

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/01 15:26
Netflix電影極速首爾已於26日上映（圖／截自IG @netflixkr）

Netflix電影極速首爾已於26日上映（圖／截自IG @netflixkr）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）26日於Netflix上映的動作電影「急速首爾」不僅在南韓，在世界各地都受到了觀眾的熱烈迴響，根據31日Netflix TOP 10排行榜，急速首爾在上映後的五天內就佔據了非英語類電影類別中第四名，在韓國、台灣、日本、泰國等10個國家則是擠進了TOP10排行榜中。

急速首爾由以電影「收屍人」獲得許多電影大獎的影帝劉亞仁、「機智牢房生活」、「哈囉掰掰，我是鬼媽媽」的李奎炯、「請回答1988」、「嫉妒的化身」高庚杓、Wanna one邕聖祐及「人性課外課」朴柱炫領銜主演，在劇中扮演著一群時尚的年輕人，組成「上水洞至尊小隊」，協助一名檢察官，以臥底身分幫助政商界的大人物運送秘密資金，並找出他們的犯罪證據。雖是部犯罪電影，但也充滿著友情，又給觀眾帶來許多笑聲。

電影內容以1988年漢城奧運為背景，電影中除了能感受到劉亞仁在首爾街頭飆車的快感，還加入了許多1988年當時流行的事物，劇中演員們的穿搭皆是80年代的流行元素，例如adidas貝殼鞋及運動套裝、casio金錶和金項鍊等，甚至還可看見當時最流行的進口車品牌及型號，相信能勾起不少80年代生的回憶。

另一大亮點為男團Winner團員宋旻浩（Mino）的演出，這部電影充滿著復古嘻哈元素，而宋旻浩也是現代的嘻哈代表之一。這是他出道10年來第一次以演員身分亮相，電影上映前就讓許多粉絲非常期待他的表現，電影中的OST《CITY+++》即是宋旻浩及嘻哈二人組Dynamic Duo的Gaeko所共同創作的，音樂MV已在31日公開，獲得了許多好評。

宋旻浩表示，很感謝這部電影委託他製作這首主題曲，他帶著很大的責任感製作了他首部電影演出的原聲帶，因為自己有參與演出，很熟悉也了解劇情內容，因此才能做出了非常具有「急速首爾」感的歌曲。
南韓
電影
netflix
急速首爾
劉亞仁
宋旻浩
李奎炯
高庚杓
邕聖祐
朴柱炫

相關新聞

南韓將取消入境前PCR　對台免簽入境亦延長至10/31
南韓將取消入境前PCR　對台免簽入境亦延長至10/31
2022/08/31 14:04
南韓N號房事件再度上演？主嫌「L」以多個聊天室大肆散播性剝削影片
南韓N號房事件再度上演？主嫌「L」以多個聊天室大肆散播性剝削影片
2022/08/31 10:55
台劇《想見你》在南韓爆紅 許光漢抵韓辦見面會 400名粉絲接機
台劇《想見你》在南韓爆紅 許光漢抵韓辦見面會 400名粉絲接機
2022/08/30 15:21
以陰性證明不符規定為由 越南航空公司疑訛詐南韓旅客
以陰性證明不符規定為由 越南航空公司疑訛詐南韓旅客
2022/08/29 14:25
只為畢業證書 韓語檢定找槍手 14名中國人士南韓被捕
只為畢業證書 韓語檢定找槍手 14名中國人士南韓被捕
2022/08/26 16:29

更新時間 : 2022-09-01 18:28 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【更新】「軒嵐諾」轉為強烈颱風•將與南方熱帶低壓產生藤原效應　9月2-3日影響台灣最明顯
【更新】「軒嵐諾」轉為強烈颱風•將與南方熱帶低壓產生藤原效應　9月2-3日影響台灣最明顯
【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬
【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬
2022年至今未發颱風警報史上最晚　氣象局示警：中、南台灣10月將進入枯水期
2022年至今未發颱風警報史上最晚　氣象局示警：中、南台灣10月將進入枯水期
老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要
老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要
踢到鐵板！ 不明無人機又闖金門獅嶼 遭國軍「擊落」
踢到鐵板！ 不明無人機又闖金門獅嶼 遭國軍「擊落」
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力