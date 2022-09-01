台灣9月1日新增34,118例新冠肺炎確診、36例死亡

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增34,118例COVID-19確定病例，分別為33,875例本土個案及243例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。

指揮中心表示，今日新增之33,875例本土病例，為15,491例男性、18,372例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,415例)，臺北市(4,317例)，臺中市(3,990例)，桃園市(3,536例)，高雄市(2,710例)，臺南市(2,074例)，彰化縣(1,495例)，新竹縣(1,086例)，新竹市(965例)，苗栗縣(915例)，屏東縣(783例)，雲林縣(684例)，宜蘭縣(626例)，花蓮縣(616例)，基隆市(616例)，南投縣(577例)，嘉義縣(507例)，嘉義市(377例)，臺東縣(249例)，澎湖縣(160例)，金門縣(158例)，連江縣(19例)。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為15例男性、21例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月15日至8月29日，死亡日期介於5月15日至8月29日。

指揮中心說明，今日新增243例境外移入個案中，為113例男性、130例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(27例)，菲律賓(7例)，韓國、印尼及美國(各5例)，泰國(3例)，馬來西亞、香港及法國(各2例)，奈及利亞、瑞士、土耳其、英國、柬埔寨、捷克、緬甸、中國、澳大利亞及新加坡(各1例)移入，另175例感染國家調查中。入境日期介於今年8月2日至8月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,243,719例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,893,613例排除)，其中5,342,106例確診，分別為28,061例境外移入、5,313,991例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,950例COVID-19死亡病例，其中9,934例本土，個案居住縣市分布為新北市2,122例、臺北市1,119例、臺中市995例、高雄市927例、臺南市769例、桃園市752例、彰化縣581例、屏東縣408例、雲林縣314例、南投縣295例、苗栗縣236例、嘉義縣232例、基隆市218例、宜蘭縣200例、花蓮縣及嘉義市各163例、新竹縣155例、臺東縣140例、新竹市98例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。