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「強颱軒嵐諾」合併熱低壓再增強　今起北台灣風雨越晚越大　最快2日發海警

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/01 12:45
今、明（1日、2日）兩天「強颱軒嵐諾」外圍環流影響，風雨逐漸增強。（氣象局）

今、明（1日、2日）兩天「強颱軒嵐諾」外圍環流影響，風雨逐漸增強。（氣象局）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）氣象局說，「強颱軒嵐諾」今（1）日合併熱帶低壓後，估明天暴風半徑將增強至約300公里，受颱風外圍環流影響，北台灣有些短暫陣雨出現，白天降雨比較緩和，不過風雨越晚會越明顯，東半部浪高也逐漸增高。此外，明天上午發布海警機會大；若後期路徑偏西削到東北角，不排除會有陸警。

中央氣象局表示，「強颱軒嵐諾」今天上午8時的中心位置在台北東南東方530公里之海面上，以每小時8公里速度，向南南東轉北北西進行，預測2日8時的中心位置在台北東南方540公里之海面上。強度方面，今天吸收原14號熱帶性低氣壓的水氣，強度會再增強，中心最大風速及７級風暴風半徑預估會再增強些。

今天受颱風外圍環流影響，北台灣有些短暫陣雨出現，白天降雨比較緩和，不過風雨越晚會越明顯，有大雨發生的機率，其中基隆北海岸及北部山區雨勢會更明顯，可能有局部豪雨發生，請多加防範，不過其他地區大多仍為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，午後雨偏在高屏及臺東地區，其他地區以山區為主，要注意有較大雨勢的機會、也有可能延續到較晚一些

氣象局表示，週五、週六（9月2日、3日）為颱風外圍環流影響最明顯時段，北台灣風雨較強，北部及東北部地區有陣雨，基隆北海岸及北部山區並有局部豪雨發生的機率，中南部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨；這兩天由於颱風外圍環流帶來偏北風，北台灣高溫稍降，感受較為舒適，其他地方仍悶熱。

下週日（4日）仍受颱風外圍環流影響，但颱風為逐漸遠離的過程，北部地區仍有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
軒嵐諾
颱風

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